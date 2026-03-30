Masterstroke: मिडिल ईस्ट की जंग में अरब का बड़ा दांव: होर्मुज नहीं, अब यह रास्ता बनेगा दुनिया की लाइफलाइन

अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस खबर के बाद तेल की कीमतों में हल्की स्थिरता देखी गई है, क्योंकि निवेशकों को अब सप्लाई रुकने का डर कम सता रहा है। क्या हूती विद्रोही बाब अल-मंडेब में सऊदी के इस वैकल्पिक रूट को निशाना बनाएंगे? अमेरिका और मित्र देशों की नौसेना की अगली चाल पर सबकी नजर है। ओमान और मिस्र जैसे देश भी इस नए रूट से होने वाले व्यापार के कारण अपनी अर्थव्यवस्था में उछाल की उम्मीद कर रहे हैं।