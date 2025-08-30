SCO Summit से पहले चीन में मोदी का दिल से स्वागत: भावुक चीनी महिला ने बार-बार कहा, ‘I Love Modi!’

Modi in Tianjin China: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के तियानजिन पहुंचने पर एक चीनी महिला की भावुक प्रतिक्रिया ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन (SCO Summit) से पहले' जब प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया, तो एक भारतीय से विवाहित चीनी महिला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह अपनी भावनाएं रोक नहीं पाई और खुशी से बोली, "मुझे मोदी जी से प्यार है, मुझे भारत से प्यार है (Modi in Tianjin China)।" ध्यान रहे ​कि चीन में लगभग 20 से 25 हजार भारतीय रहते हैं।