SCO Summit से पहले चीन में मोदी का दिल से स्वागत: भावुक चीनी महिला ने बार-बार कहा, ‘I Love Modi!’

Modi in Tianjin China: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के तियानजिन पहुंचने पर एक चीनी महिला की भावुक प्रतिक्रिया ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन (SCO Summit) से पहले' जब प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया, तो एक भारतीय से विवाहित चीनी महिला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह अपनी भावनाएं रोक नहीं पाई और खुशी से बोली, "मुझे मोदी जी से प्यार है, मुझे भारत से प्यार है (Modi in Tianjin China)।" ध्यान रहे कि चीन में लगभग 20 से 25 हजार भारतीय रहते हैं।
यह दृश्य तियानजिन के बिनहाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुआ, जहां भारतीय और चीनी अधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। हवाई अड्डे पर मोदी के पहुंचने पर एक भव्य स्वागत समारोह हुआ, जिसमें दोनों देशों की सांस्कृतिक समृद्धि दर्शाने वाले कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर पारंपरिक कथक और ओडिसी नृत्य के रंग-बिरंगे प्रदर्शनों ने भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत किया।
यह महिला अपनी भावनाओं को लेकर इतनी प्रभावित हुई कि उसने कहा कि जब उसने मोदी जी को नजदीक से देखा तो उसे रोने का मन किया। उसकी इस भावुकता ने सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति न केवल भारत में, बल्कि विदेशों में भी एक गहरी और सजीव श्रद्धा है। भारत और चीन दोनों के रिश्तों में सुधार की दिशा में यह एक सकारात्मक संकेत माना जा सकता है।
भारत के लिए यह एक महत्वपूर्ण समय है, खासकर जब भारत अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी पहचान बना रहा है। मोदी के नेतृत्व में भारत की कूटनीति और शांति की ओर बढ़ते कदमों को पूरे दुनिया में सराहा जा रहा है। इस स्वागत और महिला की भावुक प्रतिक्रिया ने यह भी साबित किया कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए मोदी की पहल कितनी प्रभावी है।
एससीओ समिट से पहले इस तरह की घटनाएं रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने के लिए अहम भूमिका निभाती हैं। यह महिला इस समय का हिस्सा बनने के बाद अपने देश में एक तरह से भारत के प्रति अपनी भावनाओं का इज़हार कर रही थी।