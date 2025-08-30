Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

SCO Summit से पहले चीन में मोदी का दिल से स्वागत: भावुक चीनी महिला ने बार-बार कहा, ‘I Love Modi!’

Modi in Tianjin China: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के दौरान एक चीनी महिला ने कहा, "मुझे मोदी से प्यार है, मुझे भारत से प्यार है।"

भारत

MI Zahir

Aug 30, 2025

Modi in Tianjin China
चीन में मोदी के पहुंचने पर भावुक चीनी महिला स्वागत में चिल्ला उठी। (फोटो: ANI.)

Modi in Tianjin China: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के तियानजिन पहुंचने पर एक चीनी महिला की भावुक प्रतिक्रिया ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन (SCO Summit) से पहले' जब प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया, तो एक भारतीय से विवाहित चीनी महिला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह अपनी भावनाएं रोक नहीं पाई और खुशी से बोली, "मुझे मोदी जी से प्यार है, मुझे भारत से प्यार है (Modi in Tianjin China)।" ध्यान रहे ​कि चीन में लगभग 20 से 25 हजार भारतीय रहते हैं।

ये भी पढ़ें

मोदी ने जेलेंस्की को लगाया फोन: रूस-यूक्रेन जंग रोकने के लिए कही यह बात, जानिए इस बात के पहलू
विदेश
India Ukraine Peace Talks

मोदी के पहुंचने पर एक भव्य स्वागत समारोह

यह दृश्य तियानजिन के बिनहाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुआ, जहां भारतीय और चीनी अधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। हवाई अड्डे पर मोदी के पहुंचने पर एक भव्य स्वागत समारोह हुआ, जिसमें दोनों देशों की सांस्कृतिक समृद्धि दर्शाने वाले कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर पारंपरिक कथक और ओडिसी नृत्य के रंग-बिरंगे प्रदर्शनों ने भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत किया।

मोदी के प्रति गहरी और सजीव श्रद्धा

यह महिला अपनी भावनाओं को लेकर इतनी प्रभावित हुई कि उसने कहा कि जब उसने मोदी जी को नजदीक से देखा तो उसे रोने का मन किया। उसकी इस भावुकता ने सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति न केवल भारत में, बल्कि विदेशों में भी एक गहरी और सजीव श्रद्धा है। भारत और चीन दोनों के रिश्तों में सुधार की दिशा में यह एक सकारात्मक संकेत माना जा सकता है।

मोदी की पहल प्रभावी है

भारत के लिए यह एक महत्वपूर्ण समय है, खासकर जब भारत अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी पहचान बना रहा है। मोदी के नेतृत्व में भारत की कूटनीति और शांति की ओर बढ़ते कदमों को पूरे दुनिया में सराहा जा रहा है। इस स्वागत और महिला की भावुक प्रतिक्रिया ने यह भी साबित किया कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए मोदी की पहल कितनी प्रभावी है।

भारत के प्रति भावनाओं का इज़हार

एससीओ समिट से पहले इस तरह की घटनाएं रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने के लिए अहम भूमिका निभाती हैं। यह महिला इस समय का हिस्सा बनने के बाद अपने देश में एक तरह से भारत के प्रति अपनी भावनाओं का इज़हार कर रही थी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

चीन समाचार

एनआरआई स्पेशल

pm modi

Updated on:

30 Aug 2025 09:45 pm

Published on:

30 Aug 2025 09:44 pm

Hindi News / World / SCO Summit से पहले चीन में मोदी का दिल से स्वागत: भावुक चीनी महिला ने बार-बार कहा, ‘I Love Modi!’

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.