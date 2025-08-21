PM Modi ने फ्रांस के राष्ट्रपति को लगाया फोन,जानिए दोनों के बीच क्या हुई बातचीत

Modi Macron Ukraine Peace Talks: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Modi)ने हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों (Emmanuel Macron) से फोन पर लंबी और महत्वपूर्ण बातचीत(Modi Macron talks) की। इस बातचीत में दोनों नेताओं ने खास तौर पर यूक्रेन और पश्चिम एशिया में जारी संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान पर चर्चा की। मोदी ने इस मुलाकात (India France relations) को बेहद सकारात्मक बताया और कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी इस बातचीत के बारे में लिखा कि यह एक बहुत अच्छी बातचीत थी जिसमें दोनों ने आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। मोदी और मैक्रों ने इस दौरान दो महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संघर्षों -यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया की जटिल स्थिति पर विचार-विमर्श किया। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि शांति (Ukraine peace efforts) स्थापित करने के लिए सभी देशों को मिलकर काम करना चाहिए।
यह बातचीत उस वक्त हुई है जब विश्व में कई स्थानों पर तनाव और विवाद बढ़ रहे हैं। खासकर यूक्रेन में रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इसी संदर्भ में, भारत और फ्रांस ने मिलकर शांति के रास्ते खोजने की जरूरत पर चर्चा की।
फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों यूरोप के उन नेताओं में से हैं, जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के समर्थन में वार्ता की थी। यह वार्ता अलास्का में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ ट्रंप की बैठक के बाद हुई थी।
हालांकि, इन शिखर वार्ताओं से अभी तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों के बीच हुई बातचीत ने उम्मीद जगाई है कि वैश्विक नेताओं को मिलकर प्रयास करना चाहिए।
प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत में यह भी कहा कि भारत-फ्रांस के रिश्ते बहुत मजबूत हैं और दोनों देश कई क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर साथ काम कर रहे हैं। दोनों ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई।
इस बातचीत के दौरान, दोनों नेताओं ने आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक सहयोग और वैश्विक सुरक्षा जैसे अन्य विषयों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने से न सिर्फ भारत और फ्रांस, बल्कि पूरी दुनिया को फायदा होगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के साथ संबंधों को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि फ्रांस के साथ भारत का रिश्ता रणनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टिकोण से मजबूत होता जा रहा है।
इस बातचीत का एक बड़ा मकसद यह भी था कि विश्व में जारी कई जटिल मसलों को बातचीत के जरिए हल किया जाए। भारत ने हमेशा शांतिपूर्ण और कूटनीतिक रास्ते से विवाद सुलझाने पर जोर दिया है।
भारत-फ्रांस संबंधों में यह नया अध्याय दोनों देशों के लिए बेहतर सहयोग और समझदारी के संकेत देता है। यह बातचीत दिखाती है कि दोनों देश वैश्विक स्थिरता और शांति के लिए एक साथ काम कर रहे हैं।
आखिर में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों की यह बातचीत वैश्विक शांति प्रयासों में एक सकारात्मक कदम मानी जा रही है। उम्मीद है कि भविष्य में भी दोनों देश मिलकर अंतरराष्ट्रीय संघर्षों को कम करने में सहयोग करेंगे।