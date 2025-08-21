PM Modi ने फ्रांस के राष्ट्रपति को लगाया फोन,जानिए दोनों के बीच क्या हुई बातचीत

Modi Macron Ukraine Peace Talks: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Modi)ने हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों (Emmanuel Macron) से फोन पर लंबी और महत्वपूर्ण बातचीत(Modi Macron talks) की। इस बातचीत में दोनों नेताओं ने खास तौर पर यूक्रेन और पश्चिम एशिया में जारी संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान पर चर्चा की। मोदी ने इस मुलाकात (India France relations) को बेहद सकारात्मक बताया और कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी इस बातचीत के बारे में लिखा कि यह एक बहुत अच्छी बातचीत थी जिसमें दोनों ने आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। मोदी और मैक्रों ने इस दौरान दो महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संघर्षों -यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया की जटिल स्थिति पर विचार-विमर्श किया। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि शांति (Ukraine peace efforts) स्थापित करने के लिए सभी देशों को मिलकर काम करना चाहिए।