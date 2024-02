नवलनी की याद में रूस में हुए देशव्यापी कार्यक्रम, 400 से ज़्यादा लोग हुए गिरफ्तार

People Showing Support For Alexei Navalny Having To Pay Price: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आलोचक और विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी की शुक्रवार को जेल में संदिग्ध मौत हो गई। ऐसे में रूस में नवलनी की याद में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। पर इनमें शामिल होने वाले लोगों को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ रही है।

रूस (Russia) के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladmir Putin) के आलोचक और विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी (Alexei Navalny) की शुक्रवार को संदिग्ध मौत हो गई। नवलनी जनवरी 2021 से जेल में बंद थे और उन्हें पहले 11 साल और फिर 19 साल की जेल की सज़ा मिली हुई थी और जेल में ही उनकी मौत हो गई थी। नवलनी की मौत के बारे में जेल प्रशासन ने बताया कि वह टहलते हुए बेहोश हो गए और इस बजह से उनकी मौत हो गई। पर एक दिन पहले तक नवलनी पूरी तरह से स्वस्थ दिखाई दे रहे थे। ऐसे में नवलनी की मौत के पीछे पुतिन का हाथ बताया जा रहा है। नवलनी की मौत से रूस में भी कई लोगों में गुस्सा है और ऐसे में नवलनी की याद में देशभर में कई जगहों पर कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं।