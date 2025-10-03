मोरक्को में Gen-Z का गुस्सा भड़का: तीन मौतों के बाद सरकार हटाने के लिए उग्र हुआ आंदोलन

Morocco Gen-Z Protests: मोरक्को के युवा जेन-Z के नेतृत्व में चल रहा विरोध प्रदर्शन (Morocco Protests) अब हिंसक रूप ले चुका (Gen Z Uprising)है। अगादीर के पास लुकलिया शहर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बुधवार को भारी झड़प हुई, जिसमें सुरक्षाबलों (Police Firing Morocco) ने कथित तौर पर गोली चलाई। इससे तीन लोगों की जान चली गई। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदर्शनकारी पुलिस हथियार लूटने की कोशिश कर रहे थे, जिसके जवाब में यह कार्रवाई हुई। यह घटना पिछले महीने अगादीर के एक सरकारी अस्पताल में आठ गर्भवती महिलाओं की मौत से शुरू हुए आंदोलन का हिस्सा है। युवा अब स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर सवाल उठा रहे हैं।