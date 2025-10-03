Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

मोरक्को में Gen-Z का गुस्सा भड़का: तीन मौतों के बाद सरकार हटाने के लिए उग्र हुआ आंदोलन

Morocco Gen-Z Protests: मोरक्को में जेन Z प्रोटेस्ट में पुलिस गोलीबारी से तीन मौतें, अस्पताल हादसे से भड़का आंदोलन अब सरकार हटाने की मांग पर केंद्रित हो गया है।

2 min read

भारत

image

MI Zahir

Oct 03, 2025

अब मोरक्को में Gen-Z ने काटा बवाल। (फोटो- IANS)

Morocco Gen-Z Protests: मोरक्को के युवा जेन-Z के नेतृत्व में चल रहा विरोध प्रदर्शन (Morocco Protests) अब हिंसक रूप ले चुका (Gen Z Uprising)है। अगादीर के पास लुकलिया शहर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बुधवार को भारी झड़प हुई, जिसमें सुरक्षाबलों (Police Firing Morocco) ने कथित तौर पर गोली चलाई। इससे तीन लोगों की जान चली गई। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदर्शनकारी पुलिस हथियार लूटने की कोशिश कर रहे थे, जिसके जवाब में यह कार्रवाई हुई। यह घटना पिछले महीने अगादीर के एक सरकारी अस्पताल में आठ गर्भवती महिलाओं की मौत से शुरू हुए आंदोलन का हिस्सा है। युवा अब स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर सवाल उठा रहे हैं।

स्कूल और अस्पतालों की हालत जर्जर

प्रदर्शनकारी जो खुद को जेन Z 212 कहते हैं, मुख्य रूप से सोशल मीडिया और डिस्कॉर्ड जैसे प्लेटफॉर्म पर संगठित हो रहे हैं। उनका निशाना सरकार का वह फैसला है, जिसमें 2030 फीफा विश्व कप के लिए स्टेडियम बनाने पर अरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं, लेकिन स्कूल और अस्पतालों की हालत जर्जर है। सड़कों पर नारे गूंज रहे हैं- "सबसे पहले स्वास्थ्य, विश्व कप नहीं चाहिए।" वे प्रधानमंत्री अजीज अखनौच के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और संविधान के तहत राजा मोहम्मद षष्ठम से सरकार भंग करने की अपील कर रहे हैं। राजधानी रबात, कैसाब्लांका और मारकेश जैसे शहरों में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए हैं।

प्रधानमंत्री अखनौच ने पहली बार सार्वजनिक बयान जारी किया

सरकार की ओर से प्रधानमंत्री अखनौच ने पहली बार सार्वजनिक बयान जारी किया। उन्होंने मौतों को "दुखद" बताया और युवाओं से "संवाद" की बात कही। स्वास्थ्य मंत्री अमीन तहरावी ने माना कि सुधार हो रहे हैं, लेकिन अभी काफी कम हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि कानून के दायरे में विरोध की इजाजत है, लेकिन हिंसा बर्दाश्त नहीं। अब तक 400 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 260 पुलिसकर्मी और 20 प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। कई वाहनों को आग लगा दी गई।

कई देशों में युवाओं का आंदोलन

यह आंदोलन सिर्फ मोरक्को तक सीमित नहीं। वैश्विक स्तर पर जेन Z की नाराजगी बढ़ रही है। मेडागास्कर में पानी-बिजली की कमी से भड़के प्रदर्शनों में 22 मौतें हुईं, जिसके बाद राष्ट्रपति ने सरकार भंग कर दी। नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से प्रधानमंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ी, 72 मौतों के साथ। पेरू में आर्थिक असुरक्षा पर युवा सड़कों पर हैं, जबकि फिलीपींस में बाढ़ राहत घोटाले पर 200 गिरफ्तारियां हुईं। ये सभी घटनाएं दिखाती हैं कि युवा भ्रष्टाचार और असमानता से तंग आ चुके हैं। मोरक्को में बेरोजगारी दर 35% से ऊपर है, जो युवाओं के गुस्से को हवा दे रही है।

शांतिपूर्ण बदलाव की बात

जेन Z 212 ने हिंसा से दूरी बनाई है और शांतिपूर्ण बदलाव की बात की है। लेकिन मौतों के बाद माहौल तनावपूर्ण है। क्या राजा हस्तक्षेप करेंगे? सरकार का अगला कदम क्या होगा? यह सवाल अब पूरे देश में गूंज रहे हैं।

युवा अब चुप नहीं रहेंगे

मोरक्को के इस आंदोलन से साफ है कि युवा अब चुप नहीं रहेंगे। सरकार को तुरंत स्वास्थ्य और शिक्षा पर फोकस करना चाहिए, वरना वैश्विक स्तर पर जेन Z की लहर और तेज हो सकती है।

राजा की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहेगी

प्रधानमंत्री के संवाद प्रस्ताव पर प्रदर्शनकारियों की प्रतिक्रिया आने वाले दिनों में तय करेगी कि आंदोलन शांत होगा या और फैलेगा। राजा की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहेगी।

जेन Z अब राजनीतिक बदलाव का इंजन

यह प्रोटेस्ट ब्राजील के 2014 विश्व कप विरोध से मिलते-जुलते हैं, जहां युवाओं ने खेल आयोजन पर खर्च के खिलाफ बुनियादी सेवाओं की मांग की थी। अफ्रीका-एशिया में जेन Z अब राजनीतिक बदलाव का इंजन बन रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime

crime news

crimenews

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Published on:

03 Oct 2025 11:07 am

Hindi News / World / मोरक्को में Gen-Z का गुस्सा भड़का: तीन मौतों के बाद सरकार हटाने के लिए उग्र हुआ आंदोलन

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

‘भारत नहीं झुकेगा’… रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने की पीएम मोदी की तारीफ, भारत के नुकसान की भरपाई का किया वादा

Russian President Vladimir Putin and PM Narendra Modi
विदेश

रूसी राष्ट्रपति पुतिन का ट्रंप पर पलटवार, नाटो को बताया ‘कागजी शेर’

Vladimir Putin hits back at Donald Trump
विदेश

शनि के बर्फ से ढके चंद्रमा पर जीवन की संभावना! दक्षिणी ध्रुव पर मिला पानी

Saturn's moon
विदेश

राहुल गांधी को विदेश में भारत की आलोचना करना पड़ा भारी, पूर्व अमेरिकी अधिकारी ने लगाई फटकार

Rahul Gandhi
विदेश

मुनिक एयरपोर्ट पर कई सारे ड्रोन देखे जाने से दहशत, रूस पर शक, 17 फ्लाइटों को तुरंत किया गया रद्द

Drone
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.