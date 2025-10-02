अब मोरक्को में Gen-Z ने काटा बवाल, 263 पुलिस अधिकारी घायल, सैंकड़ों गाड़ियों में लगाई आग

झड़पों में भारी नुकसान हुआ है, जिसमें 140 से ज्यादा पुलिस वाहन और 20 निजी कारें आग के हवाले कर दी गईं। सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से शेयर किए गए वीडियो में नकाबपोश प्रदर्शनकारियों को पुलिस पर पत्थर फेंकते, कूड़ेदानों में आग लगाते और एक शॉपिंग सेंटर के पास के इलाकों में आग लगाते देखा जा रहा है।