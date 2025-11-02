UK News: लंदन की ट्रेन में भयावह घटना, एकसाथ कई लोगों पर चाकू से हमला, मची अफरातफरी

इसके अलावा, ब्रिटेन के एक और मंत्री क्रिस फिलिप ने इस हमले को बेहद क्रूर बताया। उन्होंने कहा कि मेरी संवेदनाएं उन सभी घायलों या प्रभावितों और आपातकालीन सेवाओं के साथ हैं जो इस घटना में शामिल हैं। पुलिस और सरकार को जल्द से जल्द इस बारे में जानकारी देनी चाहिए कि क्या हुआ और किसे गिरफ्तार किया गया है।