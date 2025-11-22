Muscle Girl : इस बार में काम करती हैं बॉडी-बिल्डर महिलाएं, सिक्स-पैक ऐसे कि पुरुष भी शर्म से गड़ जाएं

जापान में सुंदरता का एक पैमाना पतला होना भी है। महिलाएं पतला दिखने के लिए अपनी डाइट से समझौता करती हैं, जो उनके लिए नुकसानदायक होता है। हाल ही में मोटापे पर की गई एक स्टडी में डॉक्टरों ने चेताया है कि महिलाओं की सुंदरता को पतलेपन से जोड़ने की परंपरा से कुपोषण और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। मसल गर्ल में काम करने वालीं महिलाएं इस परंपरा को तोड़ रही हैं। कुछ महिलाएं बॉडी बिल्डिंग और क्रॉसफिट को लेकर पैशनेट हैं। बार में काम करने वाली कुछ महिलाओं में से कुछ के सिक्स-पैक मसल्स ऐसे हैं कि पुरुष भी शर्मा जाएं।