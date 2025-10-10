इस भारतीय शख्स सहित इन लोगों के सामने झुके मस्क, दिए 11,36,74,81,600 रुपए, जानें क्यों?

इस मामले की जानकारी 30 सितंबर को दायर अदालत की फाइलिंग से सामने आई, जिसमें अदालत ने सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी ताकि समझौते की प्रक्रिया पूरी की जा सके। इन अधिकारियों में पराग अग्रवाल के साथ मुख्य वित्त अधिकारी नेड सेगल, कानूनी प्रमुख विजया गड्डे और जनरल काउंसल सीन एडगेट शामिल थे। अगस्त में मस्क ने लगभग छह हजार कर्मचारियों द्वारा दायर 500 मिलियन डॉलर के बकाया 'सेवरेंस पे' मुकदमे को भी सुलझाया था। ट्विटर को 'एक्स' नाम देने के बाद से मस्क पर कई कानूनी मुकदमे चल रहे हैं, जिनमें श्रम उल्लंघन और वेतन विवाद भी शामिल हैं।