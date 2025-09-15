Nepal की अंतरिम सरकार के लिए मंत्रियों के नाम तय, कौन-कौन हैं शामिल?

Nepal Protest: नेपाल में अंतरिम सरकार के लिए मंत्रियों के नाम तय हो गए हैं। राष्ट्रपति राम चंद्र पडौल के पास चार नाम भेजे गए हैं। ओमप्रकाश अर्याल, रामेश्वर खनाल, कुलमान घीसिंग और बालानंद शर्मा, सुशीला कार्की की सरकार में मंत्री बन सकते हैं। पीएम सुशीला कार्की के निकटवर्ती लोगों ने कहा कि अन्य मंत्रियों के नामों पर चर्चा बाद में की जाएगी। संभावना है कि चारों नेता आज यानी सोमवार 15 सितंबर को मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं।