नेपाल में PM की कुर्सी बन गई थी म्यूजिकल चेयर, Gen-Z ने तिकड़ी को नेपत्थ्य में पहुंचा दिया

शेर बहादुर देउबा: देउबा का जन्म 13 जून 1946 को दादेलधुरा जिले में हुआ। देउबा ने 1963 में छात्र राजनीति से शुरुआत की। वह नेपाल स्टूडेंट्स यूनियन के संस्थापक और अध्यक्ष बने। पंचायत व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष में 10 वर्ष जेल काटी। 1991 में पहली बार सांसद चुने गए। 1991-94 तक गृह मंत्री रहे। 1995-97 में पहला प्रधानमंत्री कार्यकाल संभाला, जहां महाकाली संधि पर हस्ताक्षर हुए। 2001-02 और 2004-05 में दूसरे-तीसरे कार्यकाल में माओवादी विद्रोह पर दमनात्मक कार्रवाई की। इस दौरान साल 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने उन्हें बर्खास्त कर दिया, लेकिन 2004 में उनकी फिर से नियुक्ति की गई। 2025 में ओली की सरकार में उनकी पत्नी विदेश मंत्री रहीं।