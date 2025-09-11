Gen-Z के जोरदार विरोध ने एशिया के कई देशों में सत्तासीनों के तख्त हिला दिए, इस लिस्ट में अब नेपाल भी शामिल

नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार ने फेसबुक, व्हाटसएप समेत 26 सोशल मीडिया साइट्स बंद करने के निर्देश दिए। सरकार के इस फरमान से युवा पीढ़ी (जेनरेशन जेड) भड़क उठी। दरअसल, सरकार के खिलाफ उनके मन में आक्रोश पहले से भरा हुआ था। वे भ्रष्टाचार और बढ़ती असमानता की खाई से आक्रोशित थे, लेकिन जब सरकार ने सोशल मीडिया बैन का निर्देश दिया तो उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला मानते हुए बगावत का बिगुल फूंक दिया। महज दो दिन के आंदोलन के कारण केपी शर्मा ओली की सत्ता डोल गई। उन्हें इस्तीफा देकर सेना के बैरक में छिपकर रहना पड़ा।