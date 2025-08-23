अमेरिका में लगभग 50 लाख भारतीयों की अटकी सांस! ट्रंप किसी भी वक्त ले सकते हैं बड़ा फैसला

अमेरिका ने कमर्शियल ट्रक ड्राइवर के लिए सभी प्रकार के वर्कर वीजा जारी करने पर तत्काल रोक लगा दी है। विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने एक्स पर पोस्ट में कहा, 'अमेरिकी सड़कों पर बड़े ट्रैक्टर-ट्रेलर ट्रक चलाने वाले विदेशी चालकों की बढ़ती संख्या अमेरिकी जीवन को खतरे में डाल रही है और अमेरिकी ट्रक ड्राइवरों की आजीविका को कम कर रही है।'