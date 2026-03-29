नेपाल में नए PM बालेन शाह का एक और बड़ा एक्शन, पूर्व मंत्री भी अरेस्ट, आंदोलन के दौरान घर पर मिला था नोटों का अंबार

बात करें इस गिरफ्तारी की वजह की, तो कहानी पिछले साल सितंबर तक जाती है, जब नेपाल में जेन जी आंदोलन अपने चरम पर था। उस वक्त प्रदर्शनकारियों ने खड़का के घर में आग लगा दी थी। और तब जो नजारा सामने आया, वो हैरान करने वाला था।