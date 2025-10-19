Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ओली को हटाने के बाद सामने आया नेपाल के Gen-Z का एजेंडा, कहा बनाएंगे पार्टी, लड़ेंगे चुनाव, पर रखी ये शर्तें

नेपाल के युवाओं का एजेंडा सामने आ गया है। वह भी बांग्लादेश के युवाओं की तर्ज पर चुनाव में कदम रखने का ऐलान किया है, लेकिन इससे पहले उन्होंने कुछ प्रमुख मांगें भी रखी हैं। पढ़ें पूरी खबर...

2 min read

भारत

image

Pushpankar Piyush

Oct 19, 2025

नेपाल में युवाओं का प्रदर्शन (Photo: IANS)

नेपाल (Nepal) में केपी शर्मा ओली (KP sharma oli) की सरकार का तख्तापलट करने के बाद शनिवार, 18 अक्टूबर को Gen-Z समहू ने राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की। युवाओं के समूह ने कहा कि अगले साल मार्च में होने वाले आम चुनाव में उनकी भागीदारी कुछ बुनियादी शर्तों के पूरा होने पर निर्भर करेगी। नेपाल में 5 मार्च 2026 को आम चुनाव होना है।

ये है जेन जेड का एजेंडा

जेन जेड समूह के नेता मिराज धुंगाना ने कहा कि वे Gen-Z युवाओं को एकजुट करने के लिए एक राजनीतिक दल बनाने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन जब तक उनकी मूलभूत मांगों का समाधान नहीं हो जाता, तब तक वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली और विदेशों में रहने वाले नेपाली नागरिकों के लिए मताधिकार की मांग कर रहे हैं। धुंगाना ने कहा कि जेन-जेड आंदोलन से जुड़े युवाओं को एकजुट करने के लिए एक राजनीतिक दल का गठन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि देश में भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए एक नागरिक नेतृत्व वाली जांच समिति के गठन और आर्थिक परिवर्तन पर एक स्पष्ट नीति अपनाने पर जोर दिया है। हम सुशासन को बढ़ावा देने, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने जैसे मुद्दों के लिए लड़ते रहेंगे. हम जेन-ज़ी युवाओं के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे।

जेन-जेड ने ओली सरकार को उखाड़ फेंका

नेपाल में जेन-जेड के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन ने केपी शर्मा ओली की सरकार को उखाड़ फेंका। सितंबर 2024 में सोशल मीडिया प्रतिबंध के बाद भड़के हिंसक प्रदर्शनों में 22 लोगों की मौत और 300 से अधिक घायल हुए। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन और ओली के आवास को आग लगाई। 9 सितंबर को केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया और 12 सितंबर को राष्ट्रपति राम चंद्र पेडौल ने संसद भंग की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है।

ये भी पढ़ें

नेपाल में PM की कुर्सी बन गई थी म्यूजिकल चेयर, Gen-Z ने तिकड़ी को नेपत्थ्य में पहुंचा दिया
Patrika Special News
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

19 Oct 2025 09:04 am

Hindi News / World / ओली को हटाने के बाद सामने आया नेपाल के Gen-Z का एजेंडा, कहा बनाएंगे पार्टी, लड़ेंगे चुनाव, पर रखी ये शर्तें

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

अफगानिस्तान और पाकिस्तान युद्धविराम पर सहमत, कतर ने किया ऐलान

Pakistan-Afghanistan ceasefire agreement
विदेश

दिवाली से पहले एयर इंडिया की मिलान-दिल्ली उड़ान रद्द, सैकड़ों लोग फंसे, जानें वजह

Air India flight
राष्ट्रीय

शंघाई से दिल्ली के बीच ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट का ऐलान, इस दिन से होगी शुरू

China Eastern Airlines
राष्ट्रीय

दक्षिण अफ्रीका बस दुर्घटना में 43 की मौत, जांच में खुलासा,इस कंपनी पर केस!

Limpopo Bus Crash 2025
विदेश

APEC समिट ग्योंगजू: ट्रंप-शी ड्राफ्ट में 50% टैरिफ कट + रेयर अर्थ कोटा ताइवान रेडलाइन

Donald Trump
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.