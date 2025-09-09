केपी शर्मा ओली के घर में लगाई आग, राष्ट्रपति सहित कई मंत्रियों के आवास पर हमला

नेपाल में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के पीछे के कारणों पर नेपाल में भारत के पूर्व राजदूत रंजीत राय ने कहा कि प्रकट कारण पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली की सरकार है, जिन्होंने आज ही इस्तीफ़ा दिया है। उनकी सरकार ने सोशल मीडिया ऐप्स पर इस आधार पर प्रतिबंध लगा दिया था कि वे नेपाली कानून का पालन नहीं कर रहे थे। मुझे लगता है कि यह एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था। लेकिन असली कारण कहीं गहरे हैं। उच्च राजनीतिक कार्यालयों में व्यापक भ्रष्टाचार को लेकर नेपाल में बहुत निराशा है। कई घोटाले हुए हैं। दूसरी बात, यह भावना थी कि शीर्ष राजनीतिक नेताओं के परिवार बहुत विशेषाधिकार प्राप्त हैं। यह नेपाल में वायरल था, जहाँ नेपो किड्स, जो इन नेताओं के बच्चे हैं, सोशल मीडिया पर अपनी शानदार जीवन शैली का प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसी भावना थी कि राजनीतिक नेतृत्व लोगों की भावनाओं को नहीं सुन रहा है और राजनीतिक नेतृत्व युवा पीढ़ी से कटा हुआ लग रहा है।