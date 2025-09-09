Patrika LogoSwitch to English

केपी शर्मा ओली के घर में लगाई आग, राष्ट्रपति सहित कई मंत्रियों के आवास पर हमला

Nepal Protest: प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू में केपी शर्मा ओली के आवास में आग लगा दी और हवा में नोट उछाले। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल सहित कई शीर्ष राजनेताओं के निजी आवासों पर हमला किया और संसद में तोड़फोड़ की।

भारत

Shaitan Prajapat

Sep 09, 2025

केपी शर्मा ओली के घर में लगाई आग (फोटो एएनआई)

Nepal Gen-Z Revolution: भारत के पड़ोसी देश नेपाल में जारी हिंसक विरोध प्रदर्शन से स्थिति बेकाबू हो गया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, गृहमंत्री रमेश लेखक सहित कई शीर्ष मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उग्र भीड़ लगातार हिंसक झड़क, पथराव, आगजनी और तोड़फोड़ कर रहे है। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति आवास तक कई मंत्रियों के आवास पर हमला कर दिया है। संसद सहित कई जगह जमकर तोड़फोड़ कर रहे है। बीते दो दिन से नेपाल आग में जल रहा है। सोशल मीडिया पर इसके कई वीडियो वायरल हो रहे है।

भीड़ ने केपी शर्मा के आवास में लगाई आग

प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू में केपी शर्मा ओली के आवास में आग लगा दी और हवा में नोट उछाले। नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच इस्तीफा दे दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल सहित कई शीर्ष राजनेताओं के निजी आवासों पर हमला किया और संसद में तोड़फोड़ की।

image

नेपाल में काफी अशांति और अराजकता की स्थिति : पूर्व राजदूत रंजीत राय

नेपाल में चल रहे विरोध प्रदर्शनों पर, नेपाल में भारत के पूर्व राजदूत रंजीत राय ने कहा कि नेपाल में काफ़ी अशांति और अराजकता की स्थिति है। कई घर जल रहे हैं और सरकारी इमारतें भी जल रही हैं। कई लोग घायल हुए हैं।

'भ्रष्टाचार को लेकर नेपाल में बहुत निराशा'

नेपाल में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के पीछे के कारणों पर नेपाल में भारत के पूर्व राजदूत रंजीत राय ने कहा कि प्रकट कारण पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली की सरकार है, जिन्होंने आज ही इस्तीफ़ा दिया है। उनकी सरकार ने सोशल मीडिया ऐप्स पर इस आधार पर प्रतिबंध लगा दिया था कि वे नेपाली कानून का पालन नहीं कर रहे थे। मुझे लगता है कि यह एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था। लेकिन असली कारण कहीं गहरे हैं। उच्च राजनीतिक कार्यालयों में व्यापक भ्रष्टाचार को लेकर नेपाल में बहुत निराशा है। कई घोटाले हुए हैं। दूसरी बात, यह भावना थी कि शीर्ष राजनीतिक नेताओं के परिवार बहुत विशेषाधिकार प्राप्त हैं। यह नेपाल में वायरल था, जहाँ नेपो किड्स, जो इन नेताओं के बच्चे हैं, सोशल मीडिया पर अपनी शानदार जीवन शैली का प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसी भावना थी कि राजनीतिक नेतृत्व लोगों की भावनाओं को नहीं सुन रहा है और राजनीतिक नेतृत्व युवा पीढ़ी से कटा हुआ लग रहा है।

हमें एक युवा नेता चाहिए : प्रदर्शनकारी

एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि जनरेशन-ज़ी के प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में आग लगा दी है। कल नेपाल पुलिस के जवानों ने कम से कम 19 छात्रों की हत्या कर दी। यह विरोध सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के कारण नहीं है, बल्कि हम इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि हमें एक युवा नेता चाहिए। हम बदलाव चाहते हैं। जनरेशन-ज़ी एक युवा नेता की माँग कर रही है।

काकड़भिट्टा में छाया घना धुआं

नेपाल में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच, भारत के पानीटंकी से नेपाली शहर काकड़भिट्टा से घना धुआं उठता नजर आ रहा है। भारत के पानीटंकी और नेपाल के काकड़भिट्टा को जोड़ने वाले मितेरी पुल की सुरक्षा भारत की ओर से एसएसबी के जवान कर रहे हैं।

Updated on:

09 Sept 2025 06:52 pm

Published on:

09 Sept 2025 06:30 pm

Hindi News / World / केपी शर्मा ओली के घर में लगाई आग, राष्ट्रपति सहित कई मंत्रियों के आवास पर हमला

