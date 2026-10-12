नेपाल में फिर बाढ़ का अलर्ट: अगस्त की तबाही के बाद पश्चिमी जिलों में Flash Flood का खतरा, बिहार-यूपी पर क्या असर?

Nepal Flash Flood: नेपाल के गोरखा जिले में बुढी गंडकी नदी के आसपास के इलाकों में अचानक बाढ़ आने से दहशत फैल गई। पानी के साथ मिट्टी, बड़े-बड़े पत्थर और भारी मात्रा में मलबा बहकर नीचे आया, जिससे क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। इस घटना ने एक बार फिर हिमालयी क्षेत्रों में अचानक आने वाली बाढ़ और मलबे के सैलाब के खतरे को लेकर चिंता बढ़ा दी है। खासकर पश्चिमी नेपाल के पहाड़ी जिलों में फ्लैश फ्लड यानी अचानक आने वाली बाढ़ को लेकर चिंता बनी हुई है।