Nepal Flood: नेपाल में फिर बाढ़ का कहर शुरू, गोरखा में 35 से ज्यादा घर और पुल बहे, लोगों को सुरक्षित जगह जाने की सलाह

बाढ़ के बाद प्रशासन ने नदी के आसपास रहने वाले लोगों से खास सावधानी बरतने को कहा है। लोगों को निचले इलाकों से निकलकर ऊंची और सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन के बाद अचानक बाढ़ आने का खतरा बना रहता है, इसलिए लोगों को नदी के पास जाने से बचने को कहा गया है।