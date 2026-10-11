नेपाल में बाढ़ का खतरा, बुढी गंडकी नदी को लेकर अलर्ट जारी, लोगों से ऊंचाई पर जाने की अपील

पहाड़ी नदियों की प्रकृति बेहद अप्रत्याशित होती है। ऊपरी इलाकों में मुसलाधार बारिश, अचानक भूस्खलन होने या किसी जगह पानी के रुकने से नदी का जलस्तर चंद मिनटों में कई फीट ऊपर उठ जाता है। हालांकि, प्राधिकरण ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि बाढ़ का मुख्य कारण क्या है और पानी किस सटीक समय तक निचले इलाकों को प्रभावित करेगा। इसी अनिश्चितता के कारण खतरा और भी अधिक बढ़ जाता है।