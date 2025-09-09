नेपाल में सियासी भूचाल से 7 लाख प्रवासी भारतीयों और सीमावर्ती इन जिलों के नागरिकों की बढ़ी चिंता

Nepal Political Crisis: नेपाल इस समय एक बड़े राजनीतिक संकट (Nepal Political Crisis) से गुजर रहा है। देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, खासतौर पर युवा पीढ़ी (Gen Z) सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा (Oli Resignation Nepal) देना पड़ा है। इसके साथ ही कई बड़े नेताओं के घरों पर हमले भी हुए हैं। जानकारी के अनुसार नेपाल में करीब 7 लाख से 8.4 लाख भारतीय प्रवासी (Indian Migrants in Nepal) रह रहे हैं। ये लोग व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा और निर्माण जैसे क्षेत्रों में काम करते हैं। इनका बड़ा हिस्सा काठमांडू, बिरगंज, पोखरा, बुटवल और नेपालगंज जैसे शहरों में रहता है। भारत और नेपाल के (Nepal Protest 2025) बीच खुले बॉर्डर की वजह से यह आवाजाही लंबे समय से जारी है।