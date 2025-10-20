नेपाल: ओली का आम चुनाव से दूरी बनाने का ऐलान, राष्ट्रपति ने जताई चिंता

जेन जेड समूह के नेता मिराज धुंगाना ने कहा कि वे Gen-Z युवाओं को एकजुट करने के लिए एक राजनीतिक दल बनाने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन जब तक उनकी मूलभूत मांगों का समाधान नहीं हो जाता, तब तक वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली और विदेशों में रहने वाले नेपाली नागरिकों के लिए मताधिकार की मांग कर रहे हैं। धुंगाना ने कहा कि जेन-जेड आंदोलन से जुड़े युवाओं को एकजुट करने के लिए एक राजनीतिक दल का गठन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि देश में भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए एक नागरिक नेतृत्व वाली जांच समिति के गठन और आर्थिक परिवर्तन पर एक स्पष्ट नीति अपनाने पर जोर दिया है। हम सुशासन को बढ़ावा देने, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने जैसे मुद्दों के लिए लड़ते रहेंगे. हम जेन-ज़ी युवाओं के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे।