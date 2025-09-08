Nepal Protest: नेपाल में सोशल मीडिया बैन पर बवाल, पीएम ओली के घर पर फेंके पत्थर, गृहमंत्री ने दिया इस्तीफा

Nepal Protest: नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ने सोमवार को हिंसक प्रदर्शन हुआ। Gen-Z के प्रदर्शन में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 250 से अधिक लोग घायल हैं। नेपाली संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प हुई, लेकिन अब यह आंदोलन प्रधानमंत्री केपी ओली के गृहनगर तक पहुंच गया है। बता दें कि केपी ओली का गृहनगर राजधानी काठमांडू से करीब 400 किलोमीटर दूर है।