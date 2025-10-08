कुत्तों की पूजा कर दिवाली मनाता है भारत का यह पड़ोसी देश, वजह जान कर रह जाएंगे हैरान

हिंदू धर्म में भी कुत्तों को विशेष स्थान दिया गया है। उन्हें यमरात का दूत माना जाता है, जो कि मृत्यु के देवता है। सदियों से कुत्तों को मनुष्यों के प्रति उनकी वफादारी के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही वह घरों की रक्षा और लोगों की सुरक्षा भी करते है। नेपाल में कुकुर तिहार का यह त्योहार मना कुत्तों के इन्हीं खास गुणों को सेलिब्रेट किया जाता है। यह उनके प्रति सम्मान और प्रेम का एक प्रतीक है। इस दिन न सिर्फ घर के पालतू कुत्तों बल्कि गलियों में घूमने वाले आवारा कुत्तों की भी पूजा की जाती है और उन्हें खाना खिलाया जाता है। कुत्तों को खाना खिलाने के बाद लोग उनसे आशीर्वाद भी लेते है।