इजरायल का सच आएगा सामने, भारत के करीबी नेतन्याहू आखिर UN में क्या राज खोलेंगे ?

Netanyahu UN Speech: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में अपने देश का पक्ष मजबूती से रखने के लिए तैयार(Netanyahu UN Speech) हैं। न्यूयॉर्क रवाना होने से पहले उन्होंने साफ कहा कि वह इजरायल, इसके नागरिकों और सेना (IDF) की सच्चाई को वैश्विक मंच पर उजागर करेंगे। बेन गुरियन हवाई अड्डे पर उन्होंने कहा, “मैं UN में इजरायल की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करूंगा। हमारे लोगों की बहादुरी और देश की उपलब्धियों को दुनिया के सामने रखूंगा।” नेतन्याहू का यह बयान उनके मजबूत इरादों को दर्शाता है। नेतन्याहू ने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की कोशिशों पर कड़ा हमला(Palestinian State Opposition) बोला। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह ऐसे किसी भी कदम का विरोध करेंगे, जो इजरायल की सुरक्षा को खतरे में डाले। उन्होंने कहा, “जो लोग आतंकियों को इजरायल की जमीन पर राज्य देना चाहते हैं, उनकी मैं कड़ी निंदा करूंगा। यह स्वीकार्य नहीं है।” उनका यह रुख UN में उनके भाषण का मुख्य हिस्सा होगा, जहां वह वैश्विक नेताओं के सामने इजरायल की स्थिति को और मजबूत करेंगे।