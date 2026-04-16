अमेरिका की नाकाबंदी से क्यूबा में गंभीर संकट, क्या खत्म हो जाएगा विश्व प्रसिद्ध सिगार का अस्तित्व?

ऊर्जा संकट ने जूझ रहे क्यूबा में तंबाकू की खेती भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। मुख्य उत्पादक प्रांत पिनार डेल रियो में लगभग 50 प्रतिशत तंबाकू खेत विद्युतीकृत सिंचाई प्रणालियों पर निर्भर हैं। सूखे पत्तों को हवाना शहर ले जाने के लिए पेट्रोल की कमी परिवहन को मुश्किल बना रही है, जबकि कारखानों में बिजली न होने से हाथ से सिगार रोल करने की प्रक्रिया बाधित हो रही है। अल जरीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, कनाडा सिगार एसोसिएशन के अध्यक्ष शेल्डन लॉयड स्मिथ ने कहा- ईंधन की कमी, बिजली कटौती और परिवहन संबंधी बाधाओं के कारण कारखानों के लिए लगातार उत्पादन करना दिन-प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है।