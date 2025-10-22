NHS डॉक्टर की गिरफ्तारी: जिहाद के नारे और हमास की तारीफ पर मचा बवाल

NHS Doctor Arrest: ब्रिटेन की नेशनल हैल्थ सर्विस (NHS) में काम करने वाली एक जूनियर डॉक्टर डॉ. रहमेह अलादवान (

Dr. Rahmeh Aladwan) को नस्लीय घृणा भड़काने और गलत संदेश फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। 31 साल की यह ब्रिटिश-फिलिस्तीनी डॉक्टर ट्रॉमा और ऑर्थोपेडिक्स सर्जरी में ट्रेनिंग ले रही हैं। मंगलवार सुबह साउथ ग्लॉसेस्टरशायर में पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा और उन्हें हथकड़ियां पहनाईं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ( Viral Video) में साफ दिख रहा है कि एक महिला अधिकारी उन्हें चार आरोप बता रही हैं, उन पर तीन दुर्भावनापूर्ण संचार के और एक नस्लीय घृणा भड़काने का आरोप लगाया गया।