मादुरो की ललकार, कहा – “अमेरिका को जवाब देने के लिए वेनेज़ुएला के पास 5,000 मिसाइलें”

अमेरिका (United States Of America) और वेनेज़ुएला (Venezuela) के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने इसी वजह से कैरिबियन क्षेत्र में अमेरिकी सेना भी तैनात की है। हालांकि वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो (Nicolás Maduro) भी ट्रंप से डरकर पीछे नहीं हट रहे हैं। दोनों देशों के राष्ट्रपति अक्सर ही एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। इसी बीच अब मादुरो ने अमेरिकी खतरे का सामना करने के लिए वेनेज़ुएला की तैयारी के बारे में एक बड़ी बात कह दी है।