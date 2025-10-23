मादुरो की ललकार, कहा – “अमेरिका को जवाब देने के लिए वेनेज़ुएला के पास 5,000 मिसाइलें”

Nicolás Maduro (Photo - Washington Post)
अमेरिका (United States Of America) और वेनेज़ुएला (Venezuela) के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने इसी वजह से कैरिबियन क्षेत्र में अमेरिकी सेना भी तैनात की है। हालांकि वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो (Nicolás Maduro) भी ट्रंप से डरकर पीछे नहीं हट रहे हैं। दोनों देशों के राष्ट्रपति अक्सर ही एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। इसी बीच अब मादुरो ने अमेरिकी खतरे का सामना करने के लिए वेनेज़ुएला की तैयारी के बारे में एक बड़ी बात कह दी है।
मादुरो ने बुधवार को घोषणा की है कि उनके देश के पास कैरिबियन क्षेत्र में तैनात अमेरिकी सेनाओं का मुकाबला करने के लिए 5,000 एंटी-एयरक्राफ्ट मिसाइलें हैं। ये मिसाइलें रूस (Russia) द्वारा निर्मित हैं।
ट्रंप ने कैरिबियन क्षेत्र में ड्रग तस्करी रोकने के नाम पर फाइटर जेट्स और वॉरशिप्स तैनात किए हैं। हालांकि मादुरो इससे बिल्कुल नहीं घबरा रहे हैं और कह रहे हैं रूसी मिसाइलों की वजह से वेनेज़ुएला, अमेरिका के खत्र्री का जवाब देने के लिए तैयार है और अगर ऐसी कोई भी स्थिति आती है, तो उनका देश मिसाइलों का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग