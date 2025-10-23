Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

मादुरो की ललकार, कहा – “अमेरिका को जवाब देने के लिए वेनेज़ुएला के पास 5,000 मिसाइलें”

US-Venezuela Conflict: वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने साफ कर दिया है कि अमेरिकी खतरे का सामना करने के लिए उनके देश के पास हज़ारों मिसाइलें हैं।

less than 1 minute read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 23, 2025

Nicolás Maduro

Nicolás Maduro (Photo - Washington Post)

अमेरिका (United States Of America) और वेनेज़ुएला (Venezuela) के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने इसी वजह से कैरिबियन क्षेत्र में अमेरिकी सेना भी तैनात की है। हालांकि वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो (Nicolás Maduro) भी ट्रंप से डरकर पीछे नहीं हट रहे हैं। दोनों देशों के राष्ट्रपति अक्सर ही एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। इसी बीच अब मादुरो ने अमेरिकी खतरे का सामना करने के लिए वेनेज़ुएला की तैयारी के बारे में एक बड़ी बात कह दी है।

वेनेज़ुएला के पास हैं 5,000 मिसाइलें

मादुरो ने बुधवार को घोषणा की है कि उनके देश के पास कैरिबियन क्षेत्र में तैनात अमेरिकी सेनाओं का मुकाबला करने के लिए 5,000 एंटी-एयरक्राफ्ट मिसाइलें हैं। ये मिसाइलें रूस (Russia) द्वारा निर्मित हैं।

वेनेज़ुएला है तैयार

ट्रंप ने कैरिबियन क्षेत्र में ड्रग तस्करी रोकने के नाम पर फाइटर जेट्स और वॉरशिप्स तैनात किए हैं। हालांकि मादुरो इससे बिल्कुल नहीं घबरा रहे हैं और कह रहे हैं रूसी मिसाइलों की वजह से वेनेज़ुएला, अमेरिका के खत्र्री का जवाब देने के लिए तैयार है और अगर ऐसी कोई भी स्थिति आती है, तो उनका देश मिसाइलों का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा।

ये भी पढ़ें

अमेरिका ने रूस को दिया झटका, बड़ी तेल कंपनियों पर लगाए सख्त प्रतिबंध
विदेश
Russian oil

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Published on:

23 Oct 2025 10:31 am

Hindi News / World / मादुरो की ललकार, कहा – “अमेरिका को जवाब देने के लिए वेनेज़ुएला के पास 5,000 मिसाइलें”

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

अमेरिका ने ड्रग्स से लदी नाव पर दागी मिसाइल, 3 नार्को-आतंकियों की मौत

US strikes alleged drugs carrying boat
विदेश

अमेरिका ने नहीं दिया यूक्रेन को रूस पर लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमले का ग्रीन सिग्नल, ट्रंप ने बताया फेक न्यूज़

Volodymyr Zelenskyy and Donald Trump
विदेश

अमेरिका ने रूस को दिया झटका, बड़ी तेल कंपनियों पर लगाए सख्त प्रतिबंध

Russian oil
विदेश

युगांडा में सबसे खतरनाक दुर्घटना: पूर्वी अफ्रीका में दो बसों की ओवरटेकिंग से 63 की मौत

विदेश

Pygmy Marmoset: यह है दुनिया का सबसे छोटा बंदर, जो हथेली में समा सकता है

Pygmy Marmoset
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.