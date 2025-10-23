अमेरिका ने रूस को दिया झटका, बड़ी तेल कंपनियों पर लगाए सख्त प्रतिबंध

रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) को रोकने के लिए अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की सभी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। इसी वजह से उन्होंने हंगरी (Hungary) की राजधानी बुडापेस्ट (Budapest) में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) से होने वाली अपनी आगामी मीटिंग को भी टाल दिया है क्योंकि उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं है कि मीटिंग से कोई फायदा होगा। अब अमेरिका ने रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है।