भारत को रूसी तेल पर ट्रंप की चेतावनी क्यों माननी चाहिए ? निक्की हेली ने बताया खतरा

India Russia oil import warning: डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump) की सहयोगी और भारतीय मूल की अमेरिकी राजनेता निक्की हेली ने भारत को चेतावनी (India Russia oil import warning) देते हुए कहा है कि उसे रूस से तेल आयात (Russian oil trade dispute) पर अमेरिका के साथ मिल कर जल्द से जल्द कोई हल निकालना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि भारत को यह मुद्दा गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि यह अमेरिका-भारत संबंधों (Nikki Haley India US relations)को प्रभावित कर सकता है। हेली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए कहा कि अमेरिका और भारत के बीच दशकों पुरानी दोस्ती इस मुद्दे को शांतिपूर्वक हल करने का मजबूत आधार हो सकती है। उन्होंने कहा, "दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र मिल कर व्यापार और कूटनीतिक चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, अगर वे मिल कर काम करें।"