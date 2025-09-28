पाकिस्तान ने अमेरिका को लुभाने के लिए दिखाए खनिज, निवेश के बदले ट्रंप को दिया यह खास तोहफा

Pakistan rare minerals US investment: इस्लामाबाद और वॉशिंगटन के रिश्तों में मजबूती लाने के लिए पाकिस्तान ने खनिज संपदा का सहारा लिया है। दुर्लभ खनिजों की प्रस्तुति के जरिये अमेरिका से बड़े निवेश (US investment in Pakistan)की मांग की गई है।पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से वॉशिंगटन स्थित व्हाइट हाउस में एक अहम मुलाकात की। यह बैठक करीब डेढ़ घंटे तक चली। इस दौरान पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने ट्रंप को दुर्लभ खनिजों (Pakistan rare minerals) से भरा एक लकड़ी का बक्सा तोहफे में दिया, जो इस्लामाबाद की रणनीतिक सोच दर्शाता है। बैठक में पाकिस्तान ने अमेरिका से ऊर्जा और खनिज क्षेत्रों में निवेश की मांग की। यह कदम ऐसे वक्त पर उठाया गया है जब पाकिस्तान के तेल भंडार को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संदेह बना हुआ है। शरीफ ने कहा कि विदेशी निवेश से पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकती है और इससे लंबे समय से चला आ रहा वित्तीय संकट भी दूर किया जा सकता है।