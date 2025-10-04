नॉर्थ कोरिया में बैन हुई कॉस्मेटिक सर्जरी, सरकार करेगी महिलाओं के ब्रेस्ट इम्प्लांट की जांच

किम जोंग का मानना है कि कॉस्मेटिक सर्जरी जैसी चीजें समाज के खिलाफ है। इसी के चलते उन्होंने इसे अवैध घोषित कर दिया है। इसी के साथ उत्तर कोरिया की सरकार ने ऐसा करने वाली महिलाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी शुरु कर दी है। हाल ही देश में एक डॉक्टर और दो 20 साल की लड़कियों द्वारा छिपरकर ब्रेस्ट सर्जरी कराने के मामले में सार्वजनिक तौर पर एक मुकदमा चलाया गया था। जांच के अनुसार, यह महिलाएं अपनी शारीरिक दिखावट को और बेहरत बनाना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने यह सर्जरी कराई।