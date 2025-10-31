भारत के इस शहर में 14 से 16 नवंबर तक रहेगा प्रवासी भारतीय लेखकों और कलाकारों का जमघट

NRI Authors in Literature Festival: विदेश में अपनी धरती का नाम रोशन कर रहे कई प्रवासी भारतीय लेखक (NRI Authors) और कलाकार अपने वतन भारत में अपने फन का लोहा मनवाएंगे। इंदौर में 14 से 16 नवंबर 2025 तक होने जा रहे इंदौर लिटरेचर फेस्टिवल (ILF) में इस बार विशेष रूप से प्रवासी भारतीय लेखकों और कलाकारों का प्रमुख योगदान रहेगा। यह महोत्सव (Indore Literature Festival) साहित्य, कला और संस्कृति के प्रेमियों के लिए एक शानदार मंच प्रदान करेगा, जहां देश-विदेश से साहित्यकार, कलाकार और विचारक एक मंच पर जुटेंगे। प्रवासी भारतीय लेखिका ऋतु नंनन पाण्डे ने नीदरलैंड से सीधे पत्रिका से बातचीत में बताया कि इस बार के इंदौर लिटरेचर फेस्टिवल (Cultural Festival India) में प्रवासी भारतीय लेखकों का अहम हिस्सा रहेगा, जो अपनी विशेष प्रतिभा से इस आयोजन को एक नया आयाम देंगे। लंदन, जापान, नीदरलैंड और वर्जीनिया से आए लेखक(International Writers in India) अपने अनुभव और लेखनी से भारतीय साहित्य के प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण को साझा करेंगे। ऋतु नंनन पाण्डे ने बताया कि कार्यक्रम में शामिल होने वाले साहित्यकारों (Indian Literature 2025) में उनके अलावा लंदन से दिव्या माथुर,जापान से रमा पूर्णिमा शर्मा और वर्जीनिया से मंजू श्रीवास्तव मन जैसे नाम शामिल हैं।