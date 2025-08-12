‘Pakistan से छीन लेना चाहिए परमाणु हथियार’, मुनीर के बयान के बाद पूर्व अमेरिकी अधिकारी ने ट्रंप को दी सलाह

अमेरिका के रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रुबिन (Michael Rubin) ने पाकिस्तान (Pakistan) के फील्ड मार्शल असीम मुनीर (Field Marshal Asim Munir) के न्यूक्लिय अटैक (Nuclear Attack) की धमकी वाले बयान पर तीखी आलोचना की है। रुबिन ने कहा कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख का बयान एक दुष्ट राष्ट्र जैसा है। दरअसल, अमेरिकी दौरे पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने कहा था कि अगर पाकिस्तान के अस्तित्व पर संकट आया तो तो वह अपने साथ आधी दुनिया को भी नष्ट कर देगा।
अमेरिका के मध्य पूर्व के विश्लेषक माइकल रुबिन ने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत के दौरान कहा कि असीम मुनीर सूट पहना हुआ ओसामा बिन लादेन है। रुबिन ने कहा कि अमेरिका में पाकिस्तान को लेकर कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या वह एक राष्ट्र होने की पूरी जिम्मेदारी निभा सकता है। मुनीर का बयान लादेन और ISIS की याद दिलाती है। उन्होंने ट्रंप प्रशासन से पाकिस्तान को तत्काल गैर नाटो सहयोगी देश से हटाने की मांग की है। साथ ही कहा कि मुनीर के अमेरिका आने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत को अलग क्षेत्र के रूप में मान्यता देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार सुरक्षित हाथों में महफूज नहीं हैं। उन्होंने पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार की सुरक्षा के लिए भविष्य में सैन्य हस्तक्षेप की संभावना भी जताई। रुबिन ने कहा कि वह समय आ रहा है कि जब सील टीमें पाकिस्तान में उसके परमाणु हथियारों की सुरक्षा के लिए प्रवेश करें, लेकिन यह विकल्प कठिन है।
रुबिन ने कहा कि जब असीम मुनीर ने न्यूक्लिय अटैक वाला बयान दिया, उन्हें तभी ही अमेरिकी धरती से बाहर कर देना चाहिए था। पूर्व अधिकारी ने ट्रंप प्रशासन के दूसरे कार्यकाल में भारत संग अमेरिका के बिगड़ते रिश्तों पर भी चिता जाहिर की। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन के दृष्टिकोण में बदलाव के बाद अमेरिका और भारत के संबंधों में सुधार होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि अंतत: भारत और अमेरिकी साझेदारी मजबूत होगी।
उधर, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर के अमेरिका (America) जाने के मकसद का पता चल गया है। ट्रंप प्रशासन ने उनकी मुराद पूरी कर दी है। अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) और उसकी मजीद ब्रिगेड को आधिकारिक तौर पर विदेशी आतंकवादी संगठन (FTO) घोषित कर दिया है।