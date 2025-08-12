12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

‘Pakistan से छीन लेना चाहिए परमाणु हथियार’, मुनीर के बयान के बाद पूर्व अमेरिकी अधिकारी ने ट्रंप को दी सलाह

पूर्व अमेरिकी अधिकारी माइकल रुबिन ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर के न्यूक्लिय अटैक वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। रुबिन ने कहा कि पाकिस्तान (Pakistan) दुष्ट राष्ट्र जैसा व्यवहार कर रहा है। पाकिस्तान पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार की सुरक्षा के लिए भविष्य में सैन्य हस्तक्षेप की संभावना है।

भारत

Pushpankar Piyush

Aug 12, 2025

पूर्व अमेरिकी अधिकारी की पाकिस्तान पर प्रतिक्रिया (फोटो-ANI)
पूर्व अमेरिकी अधिकारी की पाकिस्तान पर प्रतिक्रिया (फोटो-ANI)

अमेरिका के रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रुबिन (Michael Rubin) ने पाकिस्तान (Pakistan) के फील्ड मार्शल असीम मुनीर (Field Marshal Asim Munir) के न्यूक्लिय अटैक (Nuclear Attack) की धमकी वाले बयान पर तीखी आलोचना की है। रुबिन ने कहा कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख का बयान एक दुष्ट राष्ट्र जैसा है। दरअसल, अमेरिकी दौरे पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने कहा था कि अगर पाकिस्तान के अस्तित्व पर संकट आया तो तो वह अपने साथ आधी दुनिया को भी नष्ट कर देगा।

सूट पहना हुआ बिन लादेन है

अमेरिका के मध्य पूर्व के विश्लेषक माइकल रुबिन ने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत के दौरान कहा कि असीम मुनीर सूट पहना हुआ ओसामा बिन लादेन है। रुबिन ने कहा कि अमेरिका में पाकिस्तान को लेकर कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या वह एक राष्ट्र होने की पूरी जिम्मेदारी निभा सकता है। मुनीर का बयान लादेन और ISIS की याद दिलाती है। उन्होंने ट्रंप प्रशासन से पाकिस्तान को तत्काल गैर नाटो सहयोगी देश से हटाने की मांग की है। साथ ही कहा कि मुनीर के अमेरिका आने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए।

ये भी पढ़ें

असीम मुनीर के अमेरिका जाने का मकसद हुआ पूरा, BLA और मजीद ब्रिगेड आतंकी संगठन घोषित
विदेश
image

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत को अलग क्षेत्र के रूप में मान्यता देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार सुरक्षित हाथों में महफूज नहीं हैं। उन्होंने पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार की सुरक्षा के लिए भविष्य में सैन्य हस्तक्षेप की संभावना भी जताई। रुबिन ने कहा कि वह समय आ रहा है कि जब सील टीमें पाकिस्तान में उसके परमाणु हथियारों की सुरक्षा के लिए प्रवेश करें, लेकिन यह विकल्प कठिन है।

मुनीर को अमेरिकी धरती से बाहर कर देना चाहिए

रुबिन ने कहा कि जब असीम मुनीर ने न्यूक्लिय अटैक वाला बयान दिया, उन्हें तभी ही अमेरिकी धरती से बाहर कर देना चाहिए था। पूर्व अधिकारी ने ट्रंप प्रशासन के दूसरे कार्यकाल में भारत संग अमेरिका के बिगड़ते रिश्तों पर भी चिता जाहिर की। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन के दृष्टिकोण में बदलाव के बाद अमेरिका और भारत के संबंधों में सुधार होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि अंतत: भारत और अमेरिकी साझेदारी मजबूत होगी।

उधर, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर के अमेरिका (America) जाने के मकसद का पता चल गया है। ट्रंप प्रशासन ने उनकी मुराद पूरी कर दी है। अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) और उसकी मजीद ब्रिगेड को आधिकारिक तौर पर विदेशी आतंकवादी संगठन (FTO) घोषित कर दिया है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

12 Aug 2025 09:13 am

Published on:

12 Aug 2025 09:12 am

Hindi News / World / ‘Pakistan से छीन लेना चाहिए परमाणु हथियार’, मुनीर के बयान के बाद पूर्व अमेरिकी अधिकारी ने ट्रंप को दी सलाह

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.