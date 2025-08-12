‘Pakistan से छीन लेना चाहिए परमाणु हथियार’, मुनीर के बयान के बाद पूर्व अमेरिकी अधिकारी ने ट्रंप को दी सलाह

अमेरिका के मध्य पूर्व के विश्लेषक माइकल रुबिन ने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत के दौरान कहा कि असीम मुनीर सूट पहना हुआ ओसामा बिन लादेन है। रुबिन ने कहा कि अमेरिका में पाकिस्तान को लेकर कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या वह एक राष्ट्र होने की पूरी जिम्मेदारी निभा सकता है। मुनीर का बयान लादेन और ISIS की याद दिलाती है। उन्होंने ट्रंप प्रशासन से पाकिस्तान को तत्काल गैर नाटो सहयोगी देश से हटाने की मांग की है। साथ ही कहा कि मुनीर के अमेरिका आने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए।