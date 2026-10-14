OpenAI के ऑफिस में मिला खुफिया रिकॉर्डिंग डिवाइस, FBI ने सऊदी मूल के इंजीनियर को किया अरेस्ट, कंपनी ने नौकरी से निकाला

घटना के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक आधिकारिक बयान में OpenAI ने बताया कि उसने जासूसी डिवाइस के डिजाइन, काम करने के तरीके और उसके ओरिजिन का एनालिसिस करने के लिए अपने एडवांस्ड AI मॉडल का इस्तेमाल किया। मॉडल के टेक्निकल एनालिसिस और CCTV फुटेज को मिलाकर, कंपनी ने जल्दी ही पता लगा लिया कि डिवाइस को कुछ दिन पहले ही उसके ही एक कर्मचारी ने लगाया था। सबूत मिलने पर कंपनी ने आरोपी का सिस्टम एक्सेस रद्द कर दिया और FBI को जानकारी दी। इसके बाद फेडरल एजेंटों ने 9 अक्टूबर को उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया।