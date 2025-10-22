पीएम की कुर्सी गंवाने के बाद अब पैतोंगटार्न शिनावात्रा ने दिया पार्टी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा

शिनावात्रा ने आज, बुधवार, 22 अक्टूबर को थाईलैंड की पॉपुलिस्ट फेउ थाई पार्टी (Pheu Thai Party) के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। यह फैसला पार्टी की संरचना में व्यापक सुधारों की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है, जो आगामी चुनावों से पहले पार्टी को मजबूत बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। शिनावात्रा ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि वह पार्टी की सदस्य बनी रहेंगी और फेउ थाई पार्टी और परिवार के सदस्य की प्रमुख के रूप में अपनी भूमिका निभाती रहेंगी।