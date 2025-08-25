पाकिस्तान को फिर एफएटीएफ की ग्रे-लिस्ट का डर सताया

पाकिस्तान, एफएटीएफ की ग्रे-लिस्ट में 10 साल और 8 महीने तक रहा है। सबसे पहले पाकिस्तान, 28 फरवरी 2008 को इस लिस्ट में शामिल हुआ था और जून 2011 तक इस लिस्ट में रहा। उसके बाद पाकिस्तान 16 फरवरी 2012 को फिर से इस लिस्ट में शामिल हो गया और फरवरी 2015 तक इस लिस्ट में रहा। तीसरी बार पाकिस्तान 28 जून 2018 को इस लिस्ट में शामिल हुआ और अक्टूबर 2022 तक इस लिस्ट में रहा। इस तरह से पाकिस्तान करीब 10 साल 8 महीने तक एफएटीएफ की ग्रे-लिस्ट में रहा।