अमेरिका-ईरान शांति वार्ता की कोशिशें हुई तेज, पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर पहुंचे तेहरान

Iran US peace talks: अमेरिका और ईरान के बीच स्थायी शांति स्थापित करने की कोशिशों के तहत पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल के साथ तेहरान पहुंच गए हैं। उनके साथ आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी भी मौजूद हैं। सेना की वर्दी में निजी विमान से पहुंचे आसिम मुनीर का ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया। यह दौरा अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की कोशिशों के तहत हो रहा है।