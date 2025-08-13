मुनीर की परमाणु धमकी पर अमेरिका का जवाब: भारत-पाकिस्तान रिश्तों पर क्या बोला वॉशिंगटन ?

Pakistan Army Chief Nuclear Threat to India: पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की हाल ही में अमेरिका यात्रा (Asim Munir US visit) और भारत के खिलाफ परमाणु युद्ध की धमकी (Pakistan India nuclear threat)ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी है। इस मुद्दे पर अमेरिका ने अपनी स्थिति स्पष्ट की (US on India Pakistan conflict) है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान- दोनों देशों के साथ उनके रिश्ते पहले जैसे ही हैं और इनमें कोई बदलाव नहीं आया है। विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने वाशिंगटन में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका दोनों देशों के साथ अपने रिश्तों को गंभीरता से लेता है और कोई पक्षपात नहीं करता। उन्होंने कहा, “हमारे राजनयिक भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ गहरे जुड़ाव (Trump Pakistan relations) में हैं और हम क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”
टैमी ब्रूस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पिछली भूमिका को याद करते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब सैन्य तनाव चरम पर था, तब ट्रंप प्रशासन ने उसे काबू में करने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि यह अमेरिका के लिए "गर्व की बात" थी कि वह एक बड़े युद्ध को टालने में शामिल रहा।
पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने अमेरिका की धरती पर भारत के खिलाफ परमाणु युद्ध छेड़ने और "आधी दुनिया को तबाह" करने जैसी धमकी दी। यह पहली बार था जब अमेरिकी धरती से किसी तीसरे देश को इस तरह की धमकी दी गई। हालांकि अमेरिका ने इस बयान से खुद को अलग रखते हुए कहा कि उनका रुख शांति और स्थिरता के पक्ष में है।
जब ब्रूस से पूछा गया कि क्या ट्रंप और आसिम मुनीर की मुलाकात के बाद अमेरिका पाकिस्तान को ज्यादा सैन्य सहायता देगा, तो उन्होंने साफ कहा, “हमारे भारत और पाकिस्तान दोनों से अच्छे रिश्ते हैं और हम किसी एक पक्ष के समर्थन में नहीं हैं।”
टैमी ब्रूस ने यह भी बताया कि इस्लामाबाद में हाल ही में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच एक अहम बैठक हुई, जिसमें दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई की बात दोहराई। उन्होंने कहा, "हमने आतंकवाद के सभी रूपों का मुकाबला करने के लिए सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की।"
बहरहाल भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है। एक ओर वह पाकिस्तान के साथ आतंकवाद विरोधी बातचीत कर रहा है, वहीं भारत के साथ भी अपने रणनीतिक रिश्ते मजबूत बनाए हुए है।आसिम मुनीर की धमकी के बावजूद अमेरिका ने शांति का संदेश दिया है और दोहराया है कि वह दोनों देशों के साथ स्थिर और संतुलित रिश्ते चाहता है।