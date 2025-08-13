मुनीर की परमाणु धमकी पर अमेरिका का जवाब: भारत-पाकिस्तान रिश्तों पर क्या बोला वॉशिंगटन ?

Pakistan Army Chief Nuclear Threat to India: पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की हाल ही में अमेरिका यात्रा (Asim Munir US visit) और भारत के खिलाफ परमाणु युद्ध की धमकी (Pakistan India nuclear threat)ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी है। इस मुद्दे पर अमेरिका ने अपनी स्थिति स्पष्ट की (US on India Pakistan conflict) है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान- दोनों देशों के साथ उनके रिश्ते पहले जैसे ही हैं और इनमें कोई बदलाव नहीं आया है। विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने वाशिंगटन में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका दोनों देशों के साथ अपने रिश्तों को गंभीरता से लेता है और कोई पक्षपात नहीं करता। उन्होंने कहा, “हमारे राजनयिक भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ गहरे जुड़ाव (Trump Pakistan relations) में हैं और हम क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”