कई मोर्चे पर घिरी पाकिस्तानी सेना, खैबर पख्तूनख्वा में ढीली पड़ रही पाक की पकड़

टीटीपी ने 2021 में अफगान तालिबान की रणनीति को दोहराते हुए सबसे पहले ग्रामीण इलाकों में घुसपैठ की और अब शहरी क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है। उत्तरी और दक्षिणी वजीरिस्तान, बाजौर, खैबर और कुर्रम से सटे इलाकों में टीटीपी का पूर्ण कब्जा है। इन क्षेत्रों को 'नो-गो जोन' में तब्दील कर दिया गया है, जहां पाक सेना के सैनिक ग्रामीण ड्यूटी से कतरा रहे हैं। एक अधिकारी ने बताया कि स्थानीय समर्थन के कारण टीटीपी यहां मजबूत है, जिससे सेना के लिए चुनौती बढ़ गई है। समझौते के तहत, सैनिक अब आक्रामक अभियान के बजाय रक्षात्मक मुद्रा में रहते हैं-यानी 'गोली चले तो गोली चलाओ' की रणनीति। एक रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाबी सैनिक भारी हताहतों और स्थानीय सहानुभूति के कारण तैनाती ठुकरा रहे हैं।