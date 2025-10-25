Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

कई मोर्चे पर घिरी पाकिस्तानी सेना, खैबर पख्तूनख्वा में ढीली पड़ रही पाक की पकड़

खैबर पख्तूनख्वा (के-पी) में पाकिस्तानी सेना की पकड़ ढीली पड़ती नजर आ रही है। हाल के दिनों में पाकिस्तानी सेना को कई मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Oct 25, 2025

Pakistani Army

पाकिस्तानी सेना (फाइल फोटो)

खैबर पख्तूनख्वा (के-पी) में पाकिस्तानी सेना की पकड़ ढीली पड़ रही है। अफगानिस्तान के साथ डूरंड लाइन पर हालिया झड़पों के बाद युद्धविराम की सहमति के बावजूद, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने ग्रामीण और कबायली इलाकों पर पूर्ण नियंत्रण कायम कर लिया है। खुफिया सूत्रों के अनुसार, टीटीपी की बढ़ती ताकत से स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि कई सैनिक, खासकर पंजाबी मूल के, इस क्षेत्र में तैनाती से इनकार कर रहे हैं।

ग्रामीण इलाकों में टीटीपी का प्रभुत्व

टीटीपी ने 2021 में अफगान तालिबान की रणनीति को दोहराते हुए सबसे पहले ग्रामीण इलाकों में घुसपैठ की और अब शहरी क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है। उत्तरी और दक्षिणी वजीरिस्तान, बाजौर, खैबर और कुर्रम से सटे इलाकों में टीटीपी का पूर्ण कब्जा है। इन क्षेत्रों को 'नो-गो जोन' में तब्दील कर दिया गया है, जहां पाक सेना के सैनिक ग्रामीण ड्यूटी से कतरा रहे हैं। एक अधिकारी ने बताया कि स्थानीय समर्थन के कारण टीटीपी यहां मजबूत है, जिससे सेना के लिए चुनौती बढ़ गई है। समझौते के तहत, सैनिक अब आक्रामक अभियान के बजाय रक्षात्मक मुद्रा में रहते हैं-यानी 'गोली चले तो गोली चलाओ' की रणनीति। एक रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाबी सैनिक भारी हताहतों और स्थानीय सहानुभूति के कारण तैनाती ठुकरा रहे हैं।

शहरी घुसपैठ: चिंता का सबब

ग्रामीण प्रभुत्व के बाद टीटीपी की शहरी घुसपैठ ने पाकिस्तान को चिंतित कर दिया है। बारा रोड कॉरिडोर, बड़ाबेर और मट्टानी जैसे इलाकों में टीटीपी ने कदम जमा लिया है, जो पहले फ्रंटियर कोर और पुलिस के नियंत्रण में थे। इन क्षेत्रों का इस्तेमाल अब धन संग्रह, हथियार तस्करी और अभियान संचालन के लिए हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में टीटीपी कार्यकर्ता सड़कों पर नाचते, चंदा इकट्ठा करते और वाहनों की जांच करते दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि ये इलाके अब टीटीपी के लॉजिस्टिक बेस बन चुके हैं। खैबर जिले के मलवार्ड में एक फुटबॉल टूर्नामेंट में टीटीपी कमांडर सद्दाम को मुख्य अतिथि बनाया गया, जो स्थानीय समर्थन को दर्शाता है।

बहु-मोर्चा संघर्ष, सेना पर दबाव

आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान को अब अपने घर में ही जूझना पड़ रहा है। के-पी के अलावा बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) से भिड़ंत और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में विरोध बढ़ रहा है। अफगान तालिबान से तनावपूर्ण रिश्ते और भारतीय सीमा पर सतर्कता से सेना के संसाधन बंट चुके हैं। 2025 में के-पी में 298 लोग आतंकवाद से मारे गए, जबकि 2,366 खुफिया अभियानों में 368 आतंकी ढेर हुए।

ये भी पढ़ें

इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर कई बार बनाए संबंध, इस्लाम धर्म को अपनाने का डाला दबाव, फिर परिवार के साथ…
राष्ट्रीय
Boyfriend arrested

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

25 Oct 2025 10:55 pm

Hindi News / World / कई मोर्चे पर घिरी पाकिस्तानी सेना, खैबर पख्तूनख्वा में ढीली पड़ रही पाक की पकड़

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

बातचीत फेल हुई तो बरसेंगे गोले: पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को दी ‘ओपन वॉर’ की धमकी

Khawaja Asif
विदेश

ट्रंप का रूस-यूक्रेन युद्ध ‘फ्रीज’ प्लान: ‘पॉज’ बटन से किसे फायदा, किसे हानि ? जमीन का खेल बदल जाएगा !

Ukraine People Questioned on Donald Trump Power to End Russia Ukraine War
विदेश

Viral Video: ट्रेन के टॉयलेट को बेडरूम में बदला, रेलवे भीड़ का ‘जुगाड़’ देख कर नहीं रुकेगी आपकी हंसी

Train toilet Viral Video
विदेश

चीन बना रहा पैंगोंग झील के पास मिलिट्री कॉम्पलेक्स

china military complex
विदेश

सरकारी शटडाउन के बीच पेंटागन को मिला 1,100 करोड़ का डोनेशन, सेना को सैलरी देने में मिलेगी मदद

US Military
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.