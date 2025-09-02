पाकिस्तान में 143 आतंकवादी हमले और 298 मौतें: पिछले दस बरसों में सबसे भयंकर अगस्त

August 2025 Pakistan Terror Surge: पाकिस्तान में पिछले अगस्त महीने को अब तक का सबसे अधिक खूनखराबे वाला महीना (August 2025 Pakistan Terror Surge) माना जा रहा है। ऐसा इसीलिए है, क्योंकि इस दौरान 143 आतंकवादी हमलों में लोग बुरी तरह प्रभावित हुए। यह संख्या पिछले कई वर्षों की तुलना में सबसे ज़्यादा है। यह आंकड़ा एक दशक से भी पहले फरवरी 2014 के बाद नहीं देखा गया था। इन हमलों में कुल 194 लोगों की जान गई, जिनमें सुरक्षा कर्मी, आम नागरिक, आतंकवादी और एक शांति समिति का सदस्य शामिल था। वहीं, 231 लोग घायल हुए,जिसमें सुरक्षा बल और आम लोग दोनों शामिल हैं।