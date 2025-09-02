पाकिस्तान में 143 आतंकवादी हमले और 298 मौतें: पिछले दस बरसों में सबसे भयंकर अगस्त

August 2025 Pakistan Terror Surge: पाकिस्तान में पिछले अगस्त महीने को अब तक का सबसे अधिक खूनखराबे वाला महीना (August 2025 Pakistan Terror Surge) माना जा रहा है। ऐसा इसीलिए है, क्योंकि इस दौरान 143 आतंकवादी हमलों में लोग बुरी तरह प्रभावित हुए। यह संख्या पिछले कई वर्षों की तुलना में सबसे ज़्यादा है। यह आंकड़ा एक दशक से भी पहले फरवरी 2014 के बाद नहीं देखा गया था। इन हमलों में कुल 194 लोगों की जान गई, जिनमें सुरक्षा कर्मी, आम नागरिक, आतंकवादी और एक शांति समिति का सदस्य शामिल था। वहीं, 231 लोग घायल हुए,जिसमें सुरक्षा बल और आम लोग दोनों शामिल हैं।
पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने पलटवार किया और 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया, साथ ही 31 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। हालांकि इस कार्रवाई में एक सुरक्षाकर्मी और तीन नागरिकों की भी मौत हुई। यदि हम आतंक और सुरक्षा कार्रवाई में हुई मौतों को मिलाएं, तो कुल 298 लोगों की जान गई और 250 लोग घायल हुए।
जानकारी के अनुसार खैबर पख्तूनख्वा (KP) सबसे अधिक प्रभावित इलाका रहा। यहां पूरे प्रदेश में कुल 106 हमलों दर्ज किए गए, इनमें से 51 हमले कबाइली जिलों में हुए—जहां हमलों में 200% की वृद्धि और 74 लोगों की मौतें हुईं। वहीं बाकी क्षेत्रों में 55 हमलों में 56 लोगों की मौत हुई,जिसमें सुरक्षा बल और आम लोग शामिल थे।
बलूचिस्तान में अगस्त में 28 हमलों की सूचना मिली, जिसमें 52 लोगों की मौत हुई—सुरक्षा बल, आम लोग और आतंकवादी सभी इसमें शामिल थे। सुरक्षा बलों ने यहां 50 आतंकवादियों को मार गिराया, जो घटना के हिसाब से सबसे ज़्यादा था। इसके अलावा सिंध, पंजाब और गिलगित-बाल्टिस्तान में अलग-अलग स्थानों पर भी हमले हुए और सुरक्षित प्रतिक्रिया दी गई।
ये आंकड़े दर्शाते हैं कि पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था को बेहद सख्त रणनीतियों की आवश्यकता है। पीआईसीएसएस का डेटा स्पष्ट रूप से यह दिखाता है कि हालात पहले से अधिक संवेदनशील हैं और तुरंत कार्रवाई की मांग करते हैं।
क्या अगली रिपोर्ट में हमलों की संख्या कम होगी ?
क्या सुरक्षा बलों की कार्रवाई और बेहतर दृष्टिकोण अपना सकेगी ?
कब ऐसे हमले रोकने के लिए दीर्घकालिक उपाय शुरू होंगे ?
बहरहाल इन आंकड़ों के अलावा विपक्षीय समूहों की निगरानी, शहरी सुरक्षा प्रयास, और विस्थापित लोगों की वर्तमान स्थिति पर ध्यान देने की जरूरत है, जो अलग नजरिया बताएगा कि आतंकवाद को कैसे समग्र तरीके से सामना किया जा सकता है।