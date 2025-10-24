पाकिस्तान में कट्टरपंथी संगठन TLP पर प्रतिबंध: भयानक हिंसा के बाद शरीफ सरकार का बड़ा फैसला

तब TLP की हिंसा ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। लाहौर के आसपास हजारों समर्थकों ने पुलिस पर पथराव किया, जिससे पुलिसकर्मी और नागरिक मारे गए। प्रदर्शनकारी गाजा में ट्रंप के प्रस्तावित शांति समझौते के विरोध में सड़कों पर उतरे थे। पाकिस्तान सरकार ने शुरू में इस समझौते का समर्थन किया था, लेकिन संसद में U-टर्न ले लिया। इससे TLP को मौका मिला, और वे हिंसा पर उतर आए। कैबिनेट ने कहा कि TLP 2017 से ही हिंसक रैलियां आयोजित करता रहा है, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। अब TLP को NACTA की प्रतिबंधित संगठनों की सूची में डाल दिया जाएगा, जहां TTP, BLA और लश्कर-ए-तैयबा जैसे ग्रुप पहले से हैं।