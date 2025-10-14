पाकिस्तान में TLP प्रदर्शन: हिंसा में 250 से ज्यादा की मौत, गिरफ्तारी और गाजा विवाद की पूरी कहानी

TLP Protests:पाकिस्तान में तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (TLP) के हालिया प्रदर्शन ने देश को हिला कर रख दिया है। जानकारी के अनुसार पाकिस्तान में टीएलपी के विरोध प्रदर्शनों (TLP Protests) में 20-25 लोगों की मौत हुई। सरकारी आंकड़े 5-15 मौतों की बात कह रहे हैं, जबकि टीएलपी का दावा है कि 250 से ज्यादा लोग मारे गए (Pakistan Violence)। लाहौर में सबसे ज्यादा हिंसा (Lahore Clashes) हुई, जहां 10 प्रदर्शनकारी मरे और 50 पुलिसकर्मी घायल हुए। मुरीदके में 4 लोगों की जान गई (Muridke Deaths) और 56 लोग घायल हुए, जिसमें एक पुलिस अधिकारी भी शामिल है। वहीं इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गुजरांवाला में भी झड़पें हुईं, जहां टीएलपी के मुताबिक 11 लोग मरे और सैकड़ों घायल हुए, हालांकि सरकारी तौर पर पुष्टि नही हुई है। ध्यान रहे कि यह आंदोलन गाजा में इजरायल-हमास युद्धविराम के विरोध से शुरू हुआ, लेकिन अब यह सरकार और सेना के खिलाफ बड़े टकराव का रूप ले चुका है। वहीं 8 अक्टूबर 2025 से शुरू हुए इन प्रदर्शनों में हिंसा, गिरफ्तारियां और कई मौतें हो चुकी हैं।