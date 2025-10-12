फिलिस्तीन के समर्थन में पाकिस्तान में उग्र मार्च: लाहौर में TLP और पुलिस में भिड़ंत, 2 की मौत, दर्जनों जख्मी

TLP Gaza March Violence: पाकिस्तान के लाहौर शहर में फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शन (Lahore Violence Pakistan)ने हिंसक रूप ले लिया है। कट्टरपंथी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (TLP) के कार्यकर्ताओं ने 'गाजा मार्च' के नाम से इस्लामाबाद की ओर कूच किया (TLP Gaza March), लेकिन पुलिस ने रोक दिया। गुरुवार (9 अक्टूबर 2025) से शुरू हुई यह झड़प शुक्रवार (10 अक्टूबर) को चरम पर पहुंच गई। टीएलपी ने दावा किया (Pro-Palestine Protests) कि उसके 2 समर्थक मारे गए और 50 घायल हुए, जबकि पुलिस ने 1 मौत और 7 कार्यकर्ताओं के घायल होने की बात कही। पुलिसकर्मियों पर पथराव के बाद आंसू गैस और गोलियां चलीं।