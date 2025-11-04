ट्रंप के दावे को पाकिस्तान ने झुठलाया, कहा – “परमाणु हथियारों की टेस्टिंग फिर शुरू करने वाला वो पहला देश नहीं होगा”

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने हाल ही में एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने एक बड़ा खुलासा कर दिया। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान (Pakistan) परमाणु हथियारों की टेस्टिंग (Nuclear Weapons Testing) कर रहा है और इस बारे में किसी को बता भी नहीं रहा। ट्रंप ने दावा किया कि पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया (North Korea), चीन (China) और रूस (Russia) जैसे देश धरती के अंदर काफी गहराई में परमाणु हथियारों की टेस्टिंग करते हैं जहाँ किसी को पता नहीं चलता, बस हल्की कंपन महसूस होती है। ट्रंप के इस दावे पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है।