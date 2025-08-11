असीम मुनीर ने कश्मीर को फिर बताया पाकिस्तान के ‘गले की नस’, Nuclear अटैक की दी धमकी

पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर (Pakistan Field Marshal Asim Munir) अमेरिका के दौरे पर हैं। उन्होंने अमेरिकी धरती से भारत को एक बार फिर न्यूक्लियर अटैक (nuclear attack) की धमकी दी है। मुनीर ने कहा कि यदि इस्लामाबाद को भारत से अस्तित्व का खतरा महसूस हुआ, तो वह आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेगा। लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपंन्न देश है। मुनीर की बीते दो महीनों में यह दूसरी अमेरिकी यात्रा है।