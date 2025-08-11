असीम मुनीर ने कश्मीर को फिर बताया पाकिस्तान के ‘गले की नस’, Nuclear अटैक की दी धमकी

पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर (Pakistan Field Marshal Asim Munir) अमेरिका के दौरे पर हैं। उन्होंने अमेरिकी धरती से भारत को एक बार फिर न्यूक्लियर अटैक (nuclear attack) की धमकी दी है। मुनीर ने कहा कि यदि इस्लामाबाद को भारत से अस्तित्व का खतरा महसूस हुआ, तो वह आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेगा। लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपंन्न देश है। मुनीर की बीते दो महीनों में यह दूसरी अमेरिकी यात्रा है।
मुनीर ने सिंधु जल समझौता रद्द करने पर भी भारत को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि सिंधु नदी किसी भारतीय परिवार की जागीर नहीं है। हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है, डैम बना तो मिसाइल से तोड़ देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। असीम ने भारत की तुलना मर्सिडीज और पाकिस्तान की तुलना कंकर से भरे ट्रक से की। उन्होंने कहा कि अगर ट्रक कार से टकराता है, तो किसका नुकसान होगा?
पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने कुलभूषण जाधव का जिक्र करते हुए कहा- भारत खुद को एक विश्व गुरु के रूप में पेश करना चाहता है, लेकिन वास्तव में वह इससे बहुत दूर है। पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी, कनाडा में एक सिख नेता की हत्या और कतर में आठ भारतीय नौसेना अधिकारियों की गिरफ्तारी भारत के अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के अकाट्य प्रमाण हैं।
असीम मुनीर ने कश्मीर को फिर से पाकिस्तान के गले की नस बताया। मुनीर ने कहा कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला नहीं है, बल्कि एक अधूरा अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है। कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में मौजूद है। पाकिस्तान उसका समर्थन करता है। साथ ही, मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प को धन्यवाद दिया और कहा कि उनकी रणनीति से पाकिस्तान-भारत के बीच युद्ध टला।