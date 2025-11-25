तेजस पर सवाल उठाने वाले पाकिस्तान की सच्चाई… जानें इसके कितने फाइटर जेट कब कब हुए क्रैश

पाकिस्तान के मशहूर मिराज III/5 जेट की बात की जाए तो वह भी 10 से ज्यादा हादसों का शिकार हो चुका हैं। 1960 से यह जेट पाकिस्तानी सेना में सेवा दे रहा है। 2012 में झांग में ट्रेनिंग के दौरान इंजन फेलिय के चलते यह जेट क्रैश हुआ था और पायलट की मौत हो गई थी। इसके बाद पुरानी मशीन इस्तेमाल करने के चलते 2024 मई में भी इस जेट के साथ हादसा हुआ था। हालांकि इस हादसे में पायलट सुरक्षित बच गया था। 2025 में भी भारतीय वायुसेना के हमलों में 2 मिराज नष्ट हुए थे। इसके अलावा मैकेनिकल फेलियर और ट्रेनिंग एरर के चलते भी 2000 से 2020 तक इस जेट के साथ 7 से ज्यादा हादसे हुए हैं।