Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

भारी बादल फटते ही बना बनर:पाकिस्तान में कहर, 159 से अधिक की मौत, कई लोग लापता

Pakistan Flash Flood 2025: पाकिस्तान में बादल फटने और भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ से 159 लोगों की मौत हो गई है। राहत कार्य जारी हैं, लेकिन मौसम की खराबी से बचाव अभियान बाधित हो रहा है

भारत

MI Zahir

Aug 16, 2025

Pakistan Flash Flood 2025
पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी इलाकों में आई बाढ़ ने कहर मचाया। (फोटो: IANS.)

Pakistan Flash Flood 2025: पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी इलाकों में एक भीषण प्राकृतिक आपदा ने भारी तबाही मचा दी है। तेज बारिश और बादल फटने (Pakistan cloudburst news) के कारण अचानक आई बाढ़ में (Pakistan flood 2025)अब तक 159 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग लापता हैं और दर्जनों घायल हुए हैं। सैकड़ों घर बह गए और कई गांव पानी में डूब गए। बाढ़ से सबसे ज़्यादा नुकसान (Flash flood deaths Pakistan) खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बुनर, शांगला, स्वात, मनसेहरा और बत्ताग्राम जिलों में (Khyber Pakhtunkhwa flood disaster)हुआ है। वहां लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं और कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। गांवों का संपर्क टूट चुका है और लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Viral Video: डॉल्फिन शो जेसिका रैडक्लिफ ओर्का व्हेल अटैक के पीछे का सच जानिए
विदेश
Jessica Radcliffe Orca Attack Video

रैस्क्यू ऑपरेशन भी हादसे का शिकार

सरकारी एजेंसियों और सेना की टीमें राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं, लेकिन राहत कार्य के दौरान एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार 5 लोगों की मौत हो गई। ये सभी कर्मचारी राहत अभियान में हिस्सा ले रहे थे। हादसे के बाद अभियान कुछ देर के लिए बाधित हो गया।

लोग हुए बेघर, स्कूल और सड़कें बंद

बारिश और बाढ़ की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। सड़कों और पुलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। स्कूल, अस्पताल और बाजार बंद कर दिए गए हैं। कई लोग अपने घरों की छतों पर फंसे हुए हैं और मदद का इंतज़ार कर रहे हैं। प्रशासन ने आसपास के इलाकों को खाली करवाना शुरू कर दिया है।

प्रशासन की अपील - घरों में रहें सुरक्षित

पाकिस्तान सरकार ने इस आपदा को गंभीर मानते हुए प्रभावित जिलों में आपातकाल जैसी स्थिति घोषित कर दी है। लोगों से कहा गया है कि जब तक जरूरी न हो, वे घरों से बाहर न निकलें। राहत सामग्री पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर और नौकाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है।

क्या ये हैं जलवायु परिवर्तन के संकेत ?

मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह की आपदाएं अब सामान्य होती जा रही हैं। जलवायु परिवर्तन के चलते बारिश के पैटर्न में तेजी से बदलाव हो रहा है। यही कारण है कि पाकिस्तान और भारत जैसे देशों में बादल फटने और बाढ़ की घटनाएं बढ़ गई हैं।

सरकार ने किया शोक दिवस का ऐलान

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की गई है और राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया गया है। झंडों को आधा झुकाया गया और धार्मिक स्थलों पर विशेष प्रार्थनाएं आयोजित की गईं।

जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के लिए सतर्क रहने की ज़रूरत

पाकिस्तान की इस प्राकृतिक आपदा ने एक बार फिर बता दिया है कि हम सभी को जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन को लेकर और सतर्क रहने की ज़रूरत है। समय पर चेतावनी, मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर और तेज़ राहत व्यवस्था ही भविष्य में ऐसी त्रासदियों को कम कर सकती है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

पाकिस्तान की खबरें

weather alert

मौसम समाचार

weather news

weather report

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Published on:

16 Aug 2025 07:34 am

Hindi News / World / भारी बादल फटते ही बना बनर:पाकिस्तान में कहर, 159 से अधिक की मौत, कई लोग लापता

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.