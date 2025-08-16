भारी बादल फटते ही बना बनर:पाकिस्तान में कहर, 159 से अधिक की मौत, कई लोग लापता

Pakistan Flash Flood 2025: पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी इलाकों में एक भीषण प्राकृतिक आपदा ने भारी तबाही मचा दी है। तेज बारिश और बादल फटने (Pakistan cloudburst news) के कारण अचानक आई बाढ़ में (Pakistan flood 2025)अब तक 159 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग लापता हैं और दर्जनों घायल हुए हैं। सैकड़ों घर बह गए और कई गांव पानी में डूब गए। बाढ़ से सबसे ज़्यादा नुकसान (Flash flood deaths Pakistan) खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बुनर, शांगला, स्वात, मनसेहरा और बत्ताग्राम जिलों में (Khyber Pakhtunkhwa flood disaster)हुआ है। वहां लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं और कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। गांवों का संपर्क टूट चुका है और लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं।