भारत के पड़ोसी देश में मूसलाधार बारिश का कहर: अब तक 802 लोगों की मौत, 1,000 से अधिक घायल

भारी बारिश और बाढ़ ने बड़े स्तर पर तबाही मचाई है। घरों में पानी भर गया है और इसके हजारों लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। पूरे देश में आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रयासों पर दबाव पड़ा है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जहां सबसे अधिक 479 लोगों की मौत हुई है। यहां पर 347 लोग घायल हुए हैं। इसके बाद पंजाब का नंबर आता हैं, वहां पर 165 लोगों की जान गई और 584 घायल हुए। इसके अलावा सिंध में 57 लोग मारे गए और 75 घायल हुए, जबकि बलूचिस्तान में 24 लोगों की मौत हुई और 5 लोग घायल हुए।