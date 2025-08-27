भारत के पड़ोसी देश में मूसलाधार बारिश का कहर: अब तक 802 लोगों की मौत, 1,000 से अधिक घायल

Pakistan Flood: भारत में इन दिनों भारी बारिश के कारण कई राज्यों बाढ़ के हालात बने हुए है। भारत के पड़ोसी मूल्क पाकिस्तान में भी मूसलाधार बारिश के हाहाकार मचा हुआ है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 26 जून से अब तक पाकिस्तान में लगातार मानसूनी बारिश और बाढ़ के कारण की वजह से 802 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, 1,088 घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। खराब मौसम के कारण राहत और बचाव कार्य में भी परेशानी आ रही है।
भारी बारिश और बाढ़ ने बड़े स्तर पर तबाही मचाई है। घरों में पानी भर गया है और इसके हजारों लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। पूरे देश में आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रयासों पर दबाव पड़ा है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जहां सबसे अधिक 479 लोगों की मौत हुई है। यहां पर 347 लोग घायल हुए हैं। इसके बाद पंजाब का नंबर आता हैं, वहां पर 165 लोगों की जान गई और 584 घायल हुए। इसके अलावा सिंध में 57 लोग मारे गए और 75 घायल हुए, जबकि बलूचिस्तान में 24 लोगों की मौत हुई और 5 लोग घायल हुए।
पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान में 45 लोग मारे गए या घायल हुए, जबकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 24 लोगों की मौत हुई और 29 लोग घायल हुए। इसके अलावा, इस्लामाबाद में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 8 लोगों की मौत हुई और 3 घायल हुए। मौसम विभाग के अनुसार, बारिश से राहत मिलने की संभावना नहीं है।
पाकिस्तान के प्रमुख दैनिक 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' की रिपोर्ट के अनुसार, लगातार हो रही मानसूनी बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। इससे पंजाब प्रांत और आसपास के इलाकों के रिहायशी इलाकों में खतरा पैदा हो रहा है। पाकिस्तान मौसम विज्ञान विभाग (पीएमडी) ने मंगलवार को चेतावनी दी कि जस्सर में रावी नदी का जलस्तर उच्च बाढ़ स्तर पर पहुंच गया है।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने अगले 24 घंटों में लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, नरोवाल, कसूर और अन्य जिलों सहित पंजाब के निचले इलाकों में बाढ़ की अलग से चेतावनी दी है। निवासियों को सलाह दी गई है कि वे अनावश्यक यात्रा न करें, नदियों और नालों से दूर रहें, और मीडिया, मोबाइल और एनडीएमए आपदा अलर्ट एप्लिकेशन के माध्यम से आधिकारिक अलर्ट पर नजर रखें। लाहौर जिला प्रशासन ने अगले 48 घंटों में रावी नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका जताते हुए हाई अलर्ट जारी किया है।