Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

पाकिस्तान में पेट्रोल-डीज़ल की कीमतें बढ़ीं, प्रति लीटर 100-200 नहीं इतने रूपए चुकाने होंगे

पाकिस्तान में एक बार फिर सरकार ने जनता को झटका देते हुए पेट्रोल-डीज़ल की कीमत बढ़ा दी हैं। कितनी हुई पाकिस्तान में पेट्रोल-डीज़ल की नई कीमतें? आइए जानते हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 01, 2025

Petrol-Diesel

Petrol-Diesel (Representational Photo)

पाकिस्तान (Pakistan) की कमज़ोर आर्थिक स्थिति जगजाहिर है। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में कंगाली काफी बढ़ गई है। पाकिस्तान पर कर्ज़ बढ़ता जा रहा है और अर्थव्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो रहा है। साथ ही पाकिस्तान में महंगाई भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में देश की जनता को भी काफी परेशानी हो रही है। इसी बीच पाकिस्तानी सरकार ने जनता को एक और बड़ा झटका दिया है।

फिर बढ़ी पेट्रोल-डीज़ल की कीमतें

पाकिस्तान में समय-समय पर पेट्रोल-डीज़ल की कीमत (Petrol-Diesel Price) बढ़ती रहती है। नवंबर की शुरुआत में पाकिस्तानी सरकार ने फिर ऐसा ही किया है। 31 अक्टूबर को देर रात पाकिस्तान सरकार ने 1 नवंबर से पेट्रोल-डीज़ल की कीमत में बढ़ोत्तरी करने का फैसला लिया, जिसकी घोषणा वित्त मंत्रालय ने कर दी।

कितनी बढ़ी कीमतें?

पाकिस्तानी वित्त मंत्रालय ने पेट्रोल की कीमत 2.43 रूपए/लीटर बढ़ा दी है। वहीं डीज़ल की कीमत में 3.02 रूपए/लीटर का इजाफा किया गया है। ऐसे में पाकिस्तान में अब पेट्रोल की नई कीमत 263.02 रूपए/लीटर से बढ़कर 265.45 रूपए/लीटर हो गई है और डीज़ल की कीमत 275.42 रूपए/लीटर से बढ़कर 278.44 रूपए/लीटर हो गई है।

2 हफ्ते के लिए नई कीमतें

पाकिस्तानी वित्त मंत्रालय ने पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों को सिर्फ 2 हफ्ते के लिए ही बढ़ाने का फैसला लिया है। 2 हफ्ते बाद फिर से पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों को पहले जितना कर दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें

तुर्की के रिसॉर्ट में लगी भीषण आग में 78 लोगों की मौत के मामले में 11 लोगों को आजीवन कारावास
विदेश
Resort in Turkey catches fire

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

01 Nov 2025 12:12 pm

Published on:

01 Nov 2025 12:11 pm

Hindi News / World / पाकिस्तान में पेट्रोल-डीज़ल की कीमतें बढ़ीं, प्रति लीटर 100-200 नहीं इतने रूपए चुकाने होंगे

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

RBI New Data: यूक्रेन युद्ध के बाद जॉर्जिया बना भारतीय मेडिकल छात्रों का नया ठिकाना, 5 गुना बढ़ा खर्च

Study Abroad Trends 2025
विदेश

कनाडाई पीएम कार्नी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मांगी माफी

Donald Trump and Mark Carney
विदेश

बंकिम ब्रह्मभट्ट पर 500 मिलियन डॉलर के फर्जीवाड़े का आरोप, अमेरिका में किस कंपनी के साथ की धोखाधड़ी

Bankim Brahmbhatt
विदेश

Bihar Chunav: बुलडोजर चलाने वाले नेताओं को बिहार में नहीं घुसने देना चाहिए, CM योगी को लालू की बेटी ने खूब कोसा

विदेश

पूर्व पाकिस्तानी पीएम इमरान खान के खिलाफ 11 मामलों में होगी वीडियो सुनवाई, पंजाब सरकार का आदेश

Imran Khan in jail
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.