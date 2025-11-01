पाकिस्तान में पेट्रोल-डीज़ल की कीमतें बढ़ीं, प्रति लीटर 100-200 नहीं इतने रूपए चुकाने होंगे

पाकिस्तान (Pakistan) की कमज़ोर आर्थिक स्थिति जगजाहिर है। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में कंगाली काफी बढ़ गई है। पाकिस्तान पर कर्ज़ बढ़ता जा रहा है और अर्थव्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो रहा है। साथ ही पाकिस्तान में महंगाई भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में देश की जनता को भी काफी परेशानी हो रही है। इसी बीच पाकिस्तानी सरकार ने जनता को एक और बड़ा झटका दिया है।