पाकिस्तान में पेट्रोल-डीज़ल की कीमतें बढ़ीं, प्रति लीटर 100-200 नहीं इतने रूपए चुकाने होंगे

Petrol-Diesel (Representational Photo)
पाकिस्तान (Pakistan) की कमज़ोर आर्थिक स्थिति जगजाहिर है। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में कंगाली काफी बढ़ गई है। पाकिस्तान पर कर्ज़ बढ़ता जा रहा है और अर्थव्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो रहा है। साथ ही पाकिस्तान में महंगाई भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में देश की जनता को भी काफी परेशानी हो रही है। इसी बीच पाकिस्तानी सरकार ने जनता को एक और बड़ा झटका दिया है।
पाकिस्तान में समय-समय पर पेट्रोल-डीज़ल की कीमत (Petrol-Diesel Price) बढ़ती रहती है। नवंबर की शुरुआत में पाकिस्तानी सरकार ने फिर ऐसा ही किया है। 31 अक्टूबर को देर रात पाकिस्तान सरकार ने 1 नवंबर से पेट्रोल-डीज़ल की कीमत में बढ़ोत्तरी करने का फैसला लिया, जिसकी घोषणा वित्त मंत्रालय ने कर दी।
पाकिस्तानी वित्त मंत्रालय ने पेट्रोल की कीमत 2.43 रूपए/लीटर बढ़ा दी है। वहीं डीज़ल की कीमत में 3.02 रूपए/लीटर का इजाफा किया गया है। ऐसे में पाकिस्तान में अब पेट्रोल की नई कीमत 263.02 रूपए/लीटर से बढ़कर 265.45 रूपए/लीटर हो गई है और डीज़ल की कीमत 275.42 रूपए/लीटर से बढ़कर 278.44 रूपए/लीटर हो गई है।
पाकिस्तानी वित्त मंत्रालय ने पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों को सिर्फ 2 हफ्ते के लिए ही बढ़ाने का फैसला लिया है। 2 हफ्ते बाद फिर से पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों को पहले जितना कर दिया जाएगा।
