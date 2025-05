भारत के पड़ोस में आसमान से बरसेगी आग, 20 मई तक चलेगी लू

Heatwave in Pakistan: पाकिस्तान के कराची और सिंध में 20 मई तक लू का अलर्ट जारी है, जिससे तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने का अनुमान है।

Heatwave in Pakistan: पाकिस्तान के मौसम विज्ञान विभाग (PMD) ने शनिवार को चेतावनी दी है कि कराची और सिंध के अन्य हिस्सों में 20 मई तक लू (Heatwave)का प्रकोप जारी रहेगा (Heatwave in Pakistan)। निरंतर उच्च वायुमंडलीय दबाव के कारण इन क्षेत्रों में तापमान में अत्यधिक वृद्धि होने की संभावना (Weather Alert) है, जिससे संवेदनशील जनसंख्या के लिए जोखिम उत्पन्न हो सकता है। द न्यूज इंटरनेशनल के मुताबिक, आने वाले दिनों में कराची, सिंध (Karachi, Sindh) के कई शहरों में तापमान सामान्य से 5 से 7 डिग्री सेल्सियस (Pakistan May Heat) अधिक रहने का अनुमान है। दादू, शहीद बेनजीराबाद और नौशहरो फिरोज जैसे शहरों में दिन का तापमान सामान्य से 5 से 7 डिग्री अधिक (Summer 2025) रहने की संभावना है, जिससे खतरनाक परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।